Google heeft zijn Firebase-platform voor het ontwikkelen van applicaties nieuwe functionaliteit gegeven. Hiermee kunnen ontwikkelaars nog sneller applicaties ontwikkelen, beveiligen en monitoren.

In de upgrade van Firebase introduceert de techgigant meer functionaliteit voor Firebase Extensions, voorverpakte stukjes code van Google en anderen. Met Extension events wordt de functionaliteit van deze stukjes code verder uitgebreid met de capaciteit om andere stukjes code te activeren. Hierdoor zorgt de Firebase Extensions-code er bijvoorbeeld voor dat bij bepaalde handelingen automatisch andere handelingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld het automatische genereren van een korting na het abonneren op een bepaalde dienst.

Ook ondersteunt Google Firebase nu programmeertaal Swift van Apple en de toebehorende SDK’s. Hierdoor kan Firebase nu ook makkelijker voor macOS worden gebruikt, vooral bij het gebruik van database calls met Firestore, Realtime Database en Remote Config.

Overige functionaliteit

Daarnaast is meer functionaliteit toegevoegd voor security, vooral voor het beschermen van de backend-infrastructuur. Hiervoor is Firebase App Check algemeen beschikbaar gemaakt, na eerder al in beta te zijn uitgebracht. Deze tool helpt onder andere met het beschermen tegen factuurfraude, phishing, het spoofen van applicaties en datadiefstal. Firebase App Check is nu ook geïntegreerd met de Play Integrity-API die applicaties beschermt tegen niet-geautoriseerde toegang.

De monitoringsfunctionaliteit voor alle netwerkactiviteiten van met Firebase ontwikkelde applicaties is nu uitgebreid met custom alerts, inclusief code traces, netwerkverzoeken, screen renderingsactiviteiten en web traces. Deze functionaliteit is nu ook algemeen beschikbaar. De crashrapportering in Firebase Crashlytics is uitgebreid met integraties voor Google Play en Android Studio.

Versie 3 van Flutter

Verder is versie 3 van Flutter door Google geïntroduceerd. Met deze versie van het open-sourceplatform voor het bouwen van multiplatform-applicaties uit een enkele code-omgeving zijn alle Fiberbase plugins voor Flutter algemeen beschikbaar.

Ook zijn alle officiële Flutter-documentatie, alle code-snippets en klantenondersteuning volledig in het Firebase-platform geïntegreerd. Hierdoor is het voor ontwikkelaars zeer eenvoudig beide platforms tegelijkertijd te gebruiken. Firebase Crashlytics-ondersteuning voor Flutter heeft ook nog een update gekregen, zodat ontwikkelaars hun applicaties in realtime in de gaten kunnen houden en stabiliteitsproblemen snel kunnen oplossen.

Tip: Google voorziet Firebase van personaliserings- en monitoringsopties