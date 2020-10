Google maakt Firebase-projecten delen eenvoudiger

Google heeft enkele nieuwe functies toegevoegd aan ontwikkelplatform Firebase. Zo wordt het eenvoudiger om authenticatiestappen te testen en kunnen ontwikkelaars gemakkelijke testversies met elkaar delen. Verder worden prestatiegegevens beter inzichtelijk.

Een van de nieuwe functies is de zogenaamde authentication emulator. Wanneer een ontwikkelaar in de Firebase Emulator Suite een applicatie test, kan met Authentication Emulator het volledige gebruikersmanagement lokaal uitproberen.

“Je kunt de nieuwe authenticatie-emulator ook gebruiken om integratietests te draaien,” vertelt Francis Ma, Product Director. “Met Firebase Authentication laat de Emulator Suite je een local-first ontwikkel-workflow gebruiken, zodat je kunt experimenteren en snel kunt itereren, zonder je zorgen te hoeven maken over productiedata, oplopende kosten of dat je iets stukmaakt.”

Previewkanalen en extensies

Ontwikkelaars kunnen met de nieuwste versie ook previewkanalen aanmaken om previews van hun werk te zien en eventueel te delen met collega’s. Om een preview te delen, hoeft de ontwikkelaar alleen maar een url door te sturen.

Google heeft ook enkele nieuwe extensies gebouwd voor Firebase. Deze bestaan uit ondersteuning voor het Stripe-betaalplaform en een extensie om te zien of andere ontwikkelaars momenteel online zijn.

Prestatiegegevens

Om ontwikkelaars beter inzicht te geven in de prestaties en stabiliteit van hun applicaties, heeft Google het Performance Monitoring-dashboard gebouwd. Het aanpasbare dashboard moet de gegevens een stuk overzichtelijker maken.

Nieuwe API’s voor Google Analytics

Met enkele nieuwe API’s is Firebase nu beter af te stemmen op specifieke wensen van gebruikers. Zo is het met het Google Analytics 4 Measurement Protocol mogelijk om gebeurtenissen in Google Analytics te volgen. Met de Data API kunnen programma’s bij de data in Google Analytics en de Admin API maakt het mogelijk om gebruikerspermissies van buitenaf in te stellen.

