Microsoft lanceert beta voor vernieuwde Power Apps

Microsoft heeft een betaversie van zijn mobiele Power Apps-applocatie voor ‘no-code’ applicatieontwikkeling gelanceerd. Met de mobiele applicaties kan iedereen zonder kennis van programmeertalen eenvoudig en snel mobiel zakelijke applicaties in elkaar zetten. De canvas- en model-ontwikkelmethoden zij allebei tegelijkertijd binnen de mobiele applicatie beschikbaar.

Concreet biedt de nu gelanceerde public review van de mobiele Power Apps-ontwikkelapplicatie voor Android– en iOS-ontwikkelaars zonder kennis van programmeertalen als C# nu eenvoudig zakelijke applicaties te maken.

De mobiele applicatie van de techgigant voegt de twee soorten ontwikkelmethoden voor applicaties, ‘canvas’ of ‘model’, samen in de mobiele applicatie. Door deze twee ontwikkelmethoden in een enkele mobiele applicatie samen te voegen, voorkomen ontwikkelaars en ontwerpers dat ze voor iedere ontwikkelmethode een aparte applicatie moeten installeren. De ontwikkelmethoden kunnen eindgebruikers naar eigen inzicht kiezen voor het ontwikkelen van hun applicaties

Functionaliteit voor canvas

De canvas-ontwikkelmethode voor applicaties helpt ontwerpers om een app te maken door elementen in een stramien te ‘gieten’ en daarin ook data uit verschillende bronnen te integreren. Denk daarbij aan gegevens uit bronnen als SharePoint of Excel, maar ook uit niet-Microsoft-bronnen.

Verbeteringen voor ‘model’-ontwikkeling

Voor het ontwikkelen van zakelijke applicaties op ‘model’-basis, heeft de bètaversie van Power Apps een nieuwe responsive gebruikerservaring toegevoegd voor mobiel gebruik. Denk daarbij aan het ondersteunen van bewegingen, updates van animaties en een betere layout die recht doet aan de laatste versies van de mobiele besturingssystemen Android en iOS.

Zo geeft het ‘hamburgermenu’ nu toegang tot de slide-out sitemap en zijn Search en Quick Create (‘+’) iconen op alle tabs beschikbaar. Ook zijn er verbeteringen toegevoegd in de navigatie binnen de mobiele applicatie en voor de presentatie op de thuissschermen van Android-toestellen of iPhones.

Bron: Microsoft

Power Apps-product

De Power Apps mobiele applicatie bestaat al geruime tijd en wordt door Microsoft aangeboden als tool voor zakelijke eindgebruikers en ontwikkelaars om custom-applicaties te ontwikkelen. Zij hebben hiervoor dan geen kennis nodig van specifieke code.

De dienst draait op Azure en kan via de Microsoft Graph-interface data importeren van Office 365-omgevingen. Power Apps vormt onderdeel van Microsoft’s Power Platform. Andere diensten binnen dit platform zijn onder meer Power BI en de Power Virtual Agent bots.