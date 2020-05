Salesforce introduceert low code-tools voor Lightning App Builder

Salesforce heeft een tweetal low code-tools aan zijn Lightning App Builder-oplossing toegevoegd, Dynamic Forms en Dynamic Actions. De tools helpen bij het maken van event-driven formulieren en pagina’s die in realtime veranderen.

Salesforce geeft aan dat klanten de afgelopen tijd vroegen om de nieuwe functionaliteit. Door de tools kunnen gebruikers sneller formulieren en pagina’s maken die in realtime kunnen worden aangepast. Met low code is er daarvoor geen of nauwelijks code-ervaring nodig, zodat vrijwel iedere eindgebruiker dit kan doen.

Realtime aanpassen formulieren en pages

Met de feature Dynamic Forms kunnen ontwikkelaars formulieren aanpassen terwijl deze op hetzelfde moment worden ingevuld. Bepaalde velden of secties kunnen overal in het formulier worden geplaatst. Daarnaast kunnen er ook ‘on the fly’-regels worden opgesteld om bepaalde velden, op basis van andere veldwaarden, niet te tonen.

Dynamic Actions

De andere tool, Dynamic Actions, maakt het mogelijk om eindgebruikers met een intuïtief stappenproces door de applicatie te begeleiden. Ook bij deze tool is het mogelijk specifieke acties aan bepaald personen toe te wijzen, zonder dat anderen daar toegang tot hebben. De acties kunnen ook hier weer worden gebaseerd op basis van bepaalde velden of gebruikersinformatie.

Meer interesse in low- en no-code

Sinds het begin van de coronacrisis is het gebruik van low- en no-code tools flink toegenomen. Salesforce heeft vooral een grote interesse gezien in zijn tool Flow Builder. Deze tool helpt gebruikers bij het automatiseren van hun zakelijke processen. In maart van dit jaar zag Salesforce 25 procent meer processen geautomatiseerd worden dan in 2018. Het ging hierbij in totaal om meer dan 3,5 miljard processen.