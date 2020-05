AWS lanceert toolkit met bekende programmeertalen voor Kubernetes

AWS heeft een open-source ontwikkel-toolkit, Cloud Development Kit for Kubernetes (cdk8s), gelanceerd. Ontwikkelaars kunnen cdk8s gebruiken om met bekende programmeertalen eenvoudiger Kubernetes-clusters te bouwen en onderhouden.

Concreet zorgt de tool ervoor dat ontwikkelaars de container clusters kunnen samenstellen door configuratiedetails niet in de veel gebruikte YAML-data serialization-taal te schrijven, maar in andere populaire programmeertalen. Denk hierbij aan TypeScript, Python, Java em .NET.

Reden om nu ook container clusters in de andere programmeertalen te schrijven, is volgens AWS dat YAML niet beschikt over alle mogelijkheden die die talen juist wel in zich hebben. Zo heeft deze taal geen mogelijkheden om logische en herbruikbare abstracties te adresseren. Ook is het vaak lastig om grootschalige Kubernetes-clusters te beheren.

Functionaliteit

Dit laatste is wat AWS vooral mogelijk wil maken. De AWS cdk8s-toolkit werkt samen met frameworks die de bewuste programmeertalen gebruiken. Met de uitgebreide mogelijkheden van de talen kunnen ontwikkelaars betere configuratie logica voor het ondersteunen van handmatige taken schrijven dan YAML nu ondersteunt.

Volgens AWS beperkt dit de hoeveelheid aan boilerplate code die moet worden geschreven. Ook biedt de tool de mogelijkheid om verschillende ‘lagen’ van software logica te maken op Kubernetes. Dit om de complexiteit van het container-orkestratieplatform te abstraheren.

Daarnaast kunnen ontwikkelaars nu met een programmeertaal in plaats van YAML Kubernetes-configuratiebestanden maken met behulp van dezelfde tools waarmee zij hun applicaties maken.

Toekomstige ontwikkelingen

AWS cdk8s converteert automatisch de gebruikte programmeercode in YAML-syntax. Inmiddels onderzoekt AWS ook de mogelijkheid om in toekomstige releases van de tool YAML-bestanden weer terug te converteren naar code. Ook wil AWS-ondersteuning gaan toevoegen voor meer programmeertalen en meer functionaliteit om beheertaken voor Kubernetes meer te stroomlijnen.

Naast AWS cdk8s is tegelijkertijd ook een nieuwe versie AWS CloudTrail voor het monitoren en auditen van zakelijke AWS-accounts uitgebracht. Aan deze tool is meer functionaliteit en een configuratie wizard toegevoegd.