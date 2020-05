Microsoft koopt robotic process automation (RPA)-platform Softomotive

Microsoft heeft tijdens zijn jaarlijkse Build-conferentie bekendgemaakt Softomotive over te nemen. Deze leverancier van robotic process automation (RPA)-software moet het automatiseringsplatform Power Automate van Microsoft versterken.

Met WinAutomation heeft Softomotive een platform in handen dat zich richt op Windows-omgevingen. Bedrijven kunnen hiermee een robot de repetitieve taken van werknemers over laten nemen. Hiervoor moet er een workflow opgesteld worden die uiteindelijk zonder menselijk handelen uitgevoerd kan worden. Zo’n workflow realiseert het platform door het computerscherm van de gebruiker te observeren: welke acties neemt de gebruiker binnen een zakelijke applicatie. Alle muisklikken en toetsenbordaanslagen worden opgenomen, om het patroon te ontdekken.

Deze functionaliteit zal geïntegreerd worden in het RPA-platform Power Automate van Microsoft. “Gebruikers kunnen nu meerdere workflows en automatiseringen tegelijkertijd uitvoeren op hetzelfde apparaat, zodat er minder latentie optreedt en de efficiëntie van de bots toeneemt. Dit brengt dezelfde schaal van bestaande Power Automate API-automation naar User Interface-automation”, aldus Microsoft.

Tip: Robotic Process Automation (RPA) is booming, maar wat is het en wat kan je er mee?

Ook zal Microsoft de gebouwde connectoren van Softomotive gebruiken om Power Automate beter samen te laten werken met applicaties van andere IT-leveranciers. Denk hierbij aan software van SAP en virtual desktops die draaien op het Citrix-platform.

Het WinAutomation-platform zal gratis beschikbaar worden voor Microsoft-klanten met een Power Automate RPA-licentie.

Overnames

Het is niet bekendgemaakt hoeveel Microsoft voor Softomotive betaalt, maar duidelijk is wel dat de overgenomen partij een speler van formaat is. De grootste spelers in de RPA-markt zijn UiPath, Automation Anywhere en Blue Prism, Softomotive volgt daarna ergens. Wereldwijd heeft Softomotive meer dan 9.000 klanten.

Microsoft is de laatste tijd sowieso flink aan het investeren in zijn portfolio door middel van overnames. Eind maart werd Affirmed Networks overgenomen en deze maand volgde Metaswitch Networks, beide bedoeld om de 5G-strategie te ondersteunen.