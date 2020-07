Informatica neemt Compact Solutions over

Informatica heeft Compact Solutions overgenomen voor een onbekend bedrag. Het is de eerste overname onder leiding van de nieuwe CEO van Informatica, Amit Walia.

“De overname versterkt het huidige leiderschap van Informatica op het gebied van door metadata gestuurde AI en automatisering en breidt de mogelijkheden uit die Informatica klanten in staat stellen om vrijwel alle soorten enterprise data te catalogiseren en te beheren, waaronder complexe bedrijfssystemen (zoals mainframes), multi-vendor ETL, hand-coded scrips en BI-tools, naast databases, applicaties, data warehouses en data lakes”, aldus het bedrijf over de overname.

Databeheer

Informatica is van plan gebruik te maken van Compact Solutions om het databeheer te verbeteren. Grote bedrijven vinden het vaak moeilijk om transacties en bedrijfsdata bij te houden om aan de voorschriften te blijven voldoen. Het verkrijgen en beheren van dergelijke data kan een langdurig en vermoeiend proces zijn dat vaak handmatig moet worden uitgevoerd.

Het bedrijf gaat gebruikmaken van de MetaDex-software van Compact Solutions. MetaDex is een tool die in staat is om automatisch metadata van bepaalde bestanden op te vragen. Hiermee krijgen bedrijven antwoorden op uiteenlopende vragen zoals de herkomst van een bestand en hoe vaak het bestand bewerkt is.

MetaDex zal opnieuw gelanceerd worden onder de naam Enterprise Data Catalog Advanced Scanners. Deze tool zal beschikbaar zijn in de appstore van Informatica. “Het gebruik van Informatica Enterprise Data Catalog met de geavanceerde metadata-connectiviteit van Compact Solutions versnelt initiatieven op het gebied van analyse, databeheer, privacy en datawarehouse-modernisering.