Atlassian vernieuwt Jira Service Desk en verandert naam

Atlassian heeft Jira Service Management uitgebracht. De software voor servicebeheerders is in essentie een update voor Jira Service Desk, die een aantal nieuwe functies aan de software toevoegt.

Atlassian heeft de nieuwe software aangekondigd in een blog. Daar legt het bedrijf de nieuwe functies uit en laat het enkele voorbeelden zien.

Een belangrijke nieuwe functie in Jira Service Management is integratie met producten van het overgenomen bedrijf OpsGenie. Verder werkt de software beter samen met Jira Software, Bitbucket en Confluence.

Categorizeren

Atlassian claimt dat Service Management beter in staat is om tickets te sorteren, met dank aan machine learning-expertise die het bedrijf in de ontwikkeling van andere producten heeft opgedaan. Met die groepen aan tickets zijn nu ook nieuwe bulkhandelingen mogelijk.

Automatische migratie

Bedrijven die nu nog gebruikmaken van Jira Service Desk, worden automatisch overgezet naar Jira Service Management, zonder daarvoor extra kosten te kunnen maken. Atlassian belooft klanten dat alle functies van Service Desk op precies dezelfde manier werken binnen Service Management.

