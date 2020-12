Adobe integreert PDF-ecosysteem in Microsoft Power Automate

Adobe heeft ondersteuning voor Microsoft Power Automate toegevoegd aan Adobe Document Services. De dienst stelt ontwikkelaars in staat om pdf-handelingen uit te voeren vanuit hun eigen software.

Document Services is een dienst waarmee ontwikkelaars vanuit hun eigen software handelingen kunnen uitvoeren met pdf-bestanden. Het bestaat uit API’s om bijvoorbeeld pdf-bestanden in webpagina’s te embedden of de bestanden te maken of aanpassen.

Power Automate

De belangrijkste vernieuwing in Adobe Document Services is de ondersteuning voor Microsoft Power Automate. Hierdoor kunnen gebruikers met weinig programmeervaardigheden pdf-handelingen toevoegen aan een workflow die ze met Power Automate hebben gebouwd. Adobe geeft het aanmaken van pdf-bestanden op basis van bestanden in OneDrive en die per e-mail versturen als voorbeeld.

Een ander voorbeeld dat Adobe geeft is het low-code maken van een workflow om een afbeelding naar pdf te converteren en met OCR de afbeelding in tekst te veranderen, waarna het verstuurd wordt voor ondertekening.

Microsoft Power Automate is een tool waarmee bedrijven hun workflows kunnen automatiseren. Onlangs heeft Microsoft de software uitgebreid met Power Automate Desktop, waarmee ook interacties met grafische interfaces kunnen worden geautomatiseerd.