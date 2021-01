‘Low-code belangrijk voor technologische ontwikkelingen 2021’

Low-code en bijbehorende platformen zijn in 2021 voor bedrijven belangrijk om snel oplossingen te creëren en deze uit te rollen via verschillende digitale kanalen. Dit stelt low-codespecialist Mendix in zijn recent uitgebrachte technologische voorspellingen voor dit jaar.

Volgens Mendix zijn de verwachte technologische ontwikkelingen voor dit jaar niet los te koppelen van de gebeurtenissen, de mondiale pandemie en de economische gevolgen daarvan, van 2020. Bedrijven moesten afgelopen jaar flexibel zijn en snel handelen om operationeel te blijven. Bedrijven die daarvoor low-codeplatformen inzetten, hadden daarbij volgens Mendix een voordeel. Zij konden hun digitale transitie hierdoor flink versnellen.

Trends voor low-code

Voor 2021 gaat daarom gelden dat low-code nog meer tractie zal krijgen, zo verwacht Mendix. Dit jaar zal naar alle waarschijnlijkheid maar liefst 75 procent van alle zakelijke software met low-code worden gebouwd. Low-code zal daarom de maatstaf vormen voor het technologielandschap.

De experts van Mendix verwachten bijvoorbeeld dat dit jaar low-codeplatformen meer zullen kunnen dan alleen het ontwikkelen van applicaties. De kernbeginselen van low-code, abstractie, automatisering en connectiviteit, gaan ook voor aangrenzende technologie en diensten gelden.

Edge computing en klantenervaring

In 2021 gaat ook edge computing doorbreken, onder meer door een toename van het gebruik van Industrial IoT- en IoT-diensten en -producten. Low-code helpt hierbij om de complexiteit rondom deze ecosystemen te verminderen, zo geeft Mendix aan.

Een andere verwachte trend is dat data uit backend-systemen nu ook op alle devices beschikbaar komen. Dit om een zo breed mogelijke klantenervaring te genereren. Om deze ‘totale user experience’ te verzorgen, zullen bedrijven binnen hun systemen bepaalde silo’s moeten doorbreken, over verschillende functies heen moeten automatiseren en zorgen voor goede communicatie tussen alle afdelingen op elk device. Automatisering is dus cruciaal en low-code helpt hierbij natuurlijk.

Groei AR en AI

Ook zien de experts van Mendix voor dit jaar een groei van augmented reality (AR) voor zakelijk gebruik. In 2021 zal AR gebruikt worden om informatie te visualiseren, training en advies mogelijk te maken en op afstand te werken aan ‘digital twin’-modellen.

De experts zien tegelijkertijd ook het min of meer volwassen worden van AI en het gebruik ervan in zakelijke omgevingen. Door kleinschalige AI-toepassingen en -oplossingen wordt de drempel om deze technologie te gebruiken een stuk lager. Ook zal AI steeds meer ‘embedded’ worden gebruikt.

Hergebruik digitale functionaliteit

In 2021 hergebruiken bedrijven ook steeds vaker digitale functionaliteit, stellen deze opnieuw samen of combineren deze. Dit wordt ook wel ‘composable enterprise’ genoemd. Daarnaast ziet Mendix als trend dat het integreren en ontwikkelen van diensten steeds meer in elkaar overlopen. Concreet verwacht de low-codespecialist dat aPaaS (Application Platform as a Service) en iPaaS (integration Platform as a Service) in elkaar worden gevoegd.

Verder ziet de low-codespecialsit dat in 2021 het automatiseren van workflows voor medewerkers blijft toenemen en bedrijven daaraan eigenlijk niet meer aan kunnen ontsnappen. Workflows worden ook steeds vaker geïntegreerd in specifieke op maat gemaakte applicaties. Het gebruik van low-code is hiervoor onontbeerlijk, aldus Mendix. Tot slot hoopt Mendix dat ook uiteindelijk het menselijk contact weer terug zal komen.