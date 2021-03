Microsoft brengt RPA naar Windows 10 met Power Platform-updates

Microsoft heeft ter gelegenheid van zijn Ignite-ontwikkelaarsconferentie nieuwe mogelijkheden voor zijn Power Platform aangekondigd. Met de updates wil de techgigant meer automatisering in Windows 10-apps realiseren, alsmede low-code development een boost geven.

Het Power Platform van Microsoft bestaat hoofdzakelijk uit drie elementen: Power Automate, Power Apps en Power BI. Met Power Automate kun je geautomatiseerde workflows creëren, Power Apps is er voor het snel bouwen en delen van apps en Power BI helpt je bij het visualiseren van data.

Robotic Process Automation

Dit Power Platform beschikt nu over Power Automate Desktop for Windows 10. Het biedt gebruikers de mogelijkheid om met Robotic Process Automation (RPA) taken te automatiseren in verschillende apps. Het gaat dan om Microsoft-applicaties als Outlook, Excel, OneNote en SharePoint, maar ook om zakelijke apps van andere softwareleveranciers.

Gebruikers van deze nieuwe feature kunnen met een drag-and-dropinterface workflows ontwerpen, zodat repetitieve dagelijkse taken geautomatiseerd verlopen. Hiervoor worden meer dan 370 voorgebouwde acties geboden, waarmee verschillende apps met elkaar verbonden kunnen worden. Je kunt de tool bijvoorbeeld gebruiken voor het invullen van velden in Excel.

Coderen en business intelligence vereenvoudigen

Daarnaast komt Microsoft met de nieuwe opensourcetaal Power Fx. Deze taal moet het bekende van Excel-functionaliteit naar low-code ontwikkeling en workflow-automatisering brengen. Hierdoor zijn gebruikers die overweg kunnen met spreadsheetprogramma’s, in staat om geavanceerde programmeerlogica in te zetten en met data te werken in low-code tools. Power Fx is al de ‘formuletaal’ voor Power Apps, maar zal ook naar Dataverse, Power Virtual Agents en Power Automate komen voor een consistente Power Platform-ervaring.

Tot slot wil Microsoft dat Power BI geschikter wordt voor meer gebruikers. Zoveel mogelijk managers en medewerkers moeten gebruik kunnen maken van data, iets wat Power BI Premium belooft te doen. Dankzij deze versie kunnen businessanalisten naast het analyseren en visualiseren van data ook een ‘end-to-end data platform’ bouwen middels drag-and-drop. Hierbij kan je denken aan data ingestion en transformation, het bouwen van geautomatiseerde machinelearningmodellen en het analyseren van grote hoeveelheden data.

