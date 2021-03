Microsoft-tool zet .NET Framework-applicaties over naar .NET 5.0

Microsoft heeft een preview uitgebracht van zijn .NET Upgrade Assistant-tool. Hiermee kunnen ontwikkelaars makkelijker legacy .NET Framework-applicaties naar .NET 5.0 overzetten. Toch houdt de techgigant hierbij nog een kleine slag om de arm.

Tijdens de recente editie van Ignite maakte de techgigant bekend dat het met de tool een einde maakt aan het complexe en tijdrovende overzetten van grote legacy .NET Framework-applicaties naar open source .NET Core/NET 5.0.

Veel bedrijven willen hun legacy .NET Framework-applicaties naar .NET Core/NET 5.0 overzetten om applicaties op Linux te hosten. Hierdoor krijgen applicaties betere prestaties en gaan de hosting- en computekosten omlaag. De .NET Upgrade Assistant-tool, gezamenlijk ontwikkeld met contentmanagement-, ecommerce- en digitalemarketingplatformspecialist Optimizely, moet het upgraden door meer automatisering en minder handmatig werk sneller laten verlopen.

Functionaliteit .NET Upgrade Assistant

Concreet is de Microsoft .NET Upgrade Assistant een .NET global command-line tool die ontwikkelaars helpt bij het upgraden van de applicaties. De bestaande tool try-convert wordt daarbij aangevuld met instructies en aanbevelingen in een zevenvoudig stappenplan. Ontwikkelaars kunnen zich hiermee meer focussen op de specifieke veranderingen die de bestaande applicaties tijdens de upgrades nodig hebben, dan op de benodigde repetitieve taken.

De preview van de .NET Upgrade Assistant bepaalt welke projecten upgrades nodig hebben en beveelt aan in welke volgorde deze moeten plaatsvinden. De tool automatiseert volgens de techgigant binnen het upgradeproces meer taken dan beheerders normaal moeten uitvoeren bij het upgraden naar een nieuw SDK-achtig projectformaat. Deze taken worden automatisch naar .NET 5.0 herleid en worden ook de NuGet package dependencies van een update voorzien.

Aanbevelingen en oplossingen

Verder geeft de tool aanbevelingen en oplossingen voor project files, de configuratie en de broncode. De tool laat bij deze aanbevelingen iedere stap in het proces zien en geeft beheerders de keuze welke en hoe de code een upgrade krijgt.

De .NET Upgrade Assistant ondersteunt vele soorten projecttypes, onder meer .NET Framework-applicaties, ASP.NET MVC, Windows Forms- en WPF-applicaties. En daarbij ook natuurlijk console-applicaties en libraries. In de komende previews worden meer projecttypes toegevoegd.

Niet zaligmakend

De tool belooft minder complexiteit en meer automatisering, maar Microsoft lijkt, heel opmerkelijk, toch nog een kleine slag om de arm te houden. Volgens de techgigant is de tool niet bedoeld om .NET Framework applicaties compleet automatisch naar .NET 5 te upgraden. Handmatige werkzaamheden zijn nog steeds nodig en bovendien is kennis nodig van de applicaties en hoe deze moeten werken. Microsoft raadt aan na het upgradeproces de code in Visual Code te checken en op waarschuwingen in de Error List te letten. Hierin kunnen zij dan code identificeren die niet door .NET 5.0 wordt ondersteund.

Ook moeten eventueel geüpdatete NuGet-packages worden gecontroleerd. Deze kunnen volgens de techgigant soms veranderingen onbruikbaar maken. In die gevallen moeten ontwikkelaars een oudere versie gebruiken. Volop werk nog aan de winkel dus om al deze zaken in een volgende editie van de .NET Upgrade Assistant te verbeteren.

Tip: Release .NET 5.0 nadert, steeds meer features bekend