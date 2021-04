Google maakt no-codeplatform AppSheet Automation beschikbaar

Google heeft AppSheet Automation uitgebracht. Met de software kunnen gebruikers zonder zelf te hoeven leren programmeren toch bepaalde bedrijfsprocessen automatiseren.

AppSheet Automation moet bedrijven helpen hun IT-backlogs te verkleinen en werknemers meer tijd geven om zich bezig te houden met werk dat ertoe doet. Tijdrovende en geestdodende handmatige taken kunnen worden overgenomen door een computer. Google heeft een onderzoek uitgevoerd bij de vroege gebruikers van AppSheet Automation. Daarvan laat 64 procent weten dat ze door gebruik van de tools zich beter konden focussen op belangrijk werk.

Automatische verwerking van formulieren

Een voorbeeld van een taak die door AppSheet Automation kan worden geautomatiseerd, is de invoer van gegevens van papieren facturen. De Intelligent Document Processing-feature van AppSheet Automation kan ongestructureerde data zoals facturen, bonnen en belastingformulieren automatisch uitlezen. Hiervoor maakt de tool gebruik van de Document AI van Google Cloud.

Succes bij Globe Telecom

Al meerdere bedrijven hebben AppSheet Automation al in gebruik genomen. Een daarvan is het Filipijnse telecombedrijf Globe Telecom. Dat bedrijf zou de tooling al gebruikt hebben om in 8 weken meer dan 50 applicaties te bouwen.

“We zijn bij Globe altijd op zoek geweest naar innovaties voor werknemers. Het is iets dat we heel graag willen cultiveren bij onze mensen. AppSheet gaf ons deze flexibiliteit, de perfecte tool om alles uit deze innovatieve mensen te halen. Het stelt ons in staat om snel uit te voeren en te transformeren hoe zaken worden gedaan en hoe we onze klanten beter van dienst kunnen zijn,” aldus Carlo Malana, de CIO van Globe.

Na half jaar algemeen beschikbaar

Google heeft AppSheet Automation afgelopen september aangekondigd. Het is onderdeel van het Business Application Platform. Dat platform omvat diverse tools voor no-code applicatieontwikkeling, API-beheer, procesautomatisering en business analytics. Geïnteresseerde gebruikers kunnen terecht op de website van Google.