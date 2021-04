Mendix 9 met Data Hub en workflow editor nu beschikbaar

Mendix heeft versie 9 van zijn low-codetool voor applicatieontwikkeling uitgebracht. De nieuwe versie introduceert de Data Hub en een workflow editor.

Versie 9 van de Mendix-software is afgelopen september aangekondigd. Mendix legde bij de aankondiging veel nadruk op de Data Hub. Met de Data Hub moet het voor gebruikers gemakkelijker worden om data te ontdekken en analyseren en het te verwerken in hun eigen applicaties. Zowel interne als externe databronnen worden weergegeven als lokale bronnen, waardoor ze eenvoudig te integreren zijn met de drag-and-dropinterface van Mendix.

Workflow editor

De andere grote vernieuwing in Mendix 9 is de workflow editor. Met deze editor kunnen de low-codetools van Mendix worden toegepast op bedrijfsprocesautomatisering. De eenvoudige interface maakt het voor gebruikers mogelijk om hun bedrijfsprocessen te visualiseren en een workflow te bouwen die zowel handmatige als automatische handelingen op zich neemt. Dit moet de tijd die voor deze processen nodig is, flink terugbrengen.

Zowel ontwikkelaars als eindgebruikers kunnen met de workflowtool van Mendix aan de slag. Ontwikkelaars kunnen een bestaande template gebruiken en die voor hun eigen doeleinden aanpassen en eindgebruikers hebben toegang tot workflowtaken binnen hun applicatie, die allemaal kunnen worden beheerd vanaf een centraal taakbeheer. Binnen dat taakbeheer zijn een aantal standaard dashboards beschikbaar om de workflows bij te houden.

PWA-ondersteuning, vernieuwd Control Center en AI-tips

Verder zijn er verbeteringen voor de ontwikkeling van mobiele apps. Zo is er nu ondersteuning voor Progressive Web Apps, die op alle apparaten op basis van dezelfde code base kunnen draaien. Verder is het Control Center vernieuwd met een vollediger overzicht van de gebruikers, applicaties en bronnen binnen Mendix. Het Control Center heeft nu ook een nieuwe AI-tool genaamd de Mendix AI Performance Bot. Deze AI geeft gebruikers tips voor het volgen van best practices bij het ontwerpen van hun apps.

Tot slot is het UI-framework van Mendix bijgewerkt. Atlas 3.0 biedt een standaardontwerp dat het proces van applicaties voor het web, voor mobiel of PWA moet stroomlijnen.

Mendix 9 is nu beschikbaar. Bestaande abonnees kunnen na een automatische update met de nieuwe features aan de slag.

