Mendix introduceert versie 9 van zijn all-in-one low-code platform

Mendix heeft versie 9 van zijn low-code platform uitgebracht. Verbeteringen zijn onder meer een datacatalogus, de Data Hub, een workflow editor voor het automatiseren van workflows en een applicatie-analysetool.

Mendix biedt een low-code-platform waarin ontwikkelaars zonder al te veel kennis van code allerlei applicaties kunnen bouwen. De low-codespecialist levert dit platform ‘all-in-one’, waarin alles wat nodig is voor het bouwen van applicaties samenkomt. Denk daarbij aan een editor, geautomatiseerde workflows, AI en multi-experience.

Komst Data Hub

De low-codespecialist lanceerde tijdens zijn virtuele Mendix World-event versie 9 van zijn platform. In deze versie zijn een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd die het ‘all-in-one’-gevoel moeten versterken en het ontwikkelen van applicaties verder versimpelen.

Een belangrijke toevoeging aan het Mendix-platform is de komst van de Data Hub. De Data Hub moet de complexiteit van data-integratie verminderen en het gebruikers makkelijker maken om data te ontdekken, te analyseren en in hun eigen applicaties te gebruiken. De Data Hub legt via connectors verbindingen met andere applicaties en databronnen. Ontwikkelaars zien deze data dan als lokale data en voeren deze vervolgens via drag & drop hun eigen projecten binnen. Dupliceren van data van externe bron naar lokale bron wordt hierdoor overbodig, aldus Mendix.

De Data Hub beschikt verder over de catalogus Data Hub Catalog, waarmee het direct verbindingen kan leggen naar de daarin beschikbare data. Deze applicaties variëren van Mendix-applicaties tot aan die van SAP, Siemens, Teamcenter en Mindsphere. Ook geeft de catalogus toegang tot data via het Open Data Protocol. Voor de Data Hub rekent Mendix overigens wel een extra toeslag.

Geautomatiseerde workflows

Een andere recenter toevoeging aan het low-code platform is de komst van een workflow editor die ‘intelligente’ automatisering voor workflows levert. Ontwikkelaars beschikken binnen de editor al over ingebakken workflow templates en kunnen naar wens aanpassen. Eindgebruikers krijgen toegang tot de workflow-taken via de applicatie. Daarnaast beheert een centrale task manager alle workflows.

Ook integreert de editor alle benodigde eigenschappen voor een goede workflow, zoals AI, een goede en duidelijke user interface en data vanuit zakelijke bronnen. Op deze manier vervangt een zakelijke applicatie de bestaande papierenworkflow processen of daarvoor benodigde standalone tools.

Overige nieuwe functionaliteit

In versie 9 van het Mendix-platform is het daarnaast mogelijk om in één keer zowel zogenoemde React Native mobiele applicaties voor Android en iOS, als zogenoemde Progressive Web Applicaties (PWA) te bouwen. Deze laatste zijn lichtgewicht applicaties die met weinig en dezelfde code op ieder device werken. Deze applicaties hebben hiervoor een enkel applicatiemodel en delen hetzelfde frontend- en backend-omgeving. De applicaties zijn volgens Mendix eenvoudig zonder mobiele kennis te ontwikkelen.

Verder introduceert Mendix in versie 9 van het platform nog standaardfunctionaliteit voor Augmented Reality (AR)-toepassingen en de Mendix Assist Performance Bot. Deze laatste oplossing vergelijkt in Mendix ontwikkelde applicaties met bekende best practices. Op basis van deze analyse geeft de tool ontwikkelaars tips over mogelijke aanpassingen of kan ook automatisch de applicaties refactoren.