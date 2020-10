Google lanceert Android Studio 4.1 met extra TensorFlow Lite-support

Google heeft 4.1-versie van Android Studio gelanceerd. De nieuwe features moeten ervoor zorgen dat ontwikkelaars gemakkelijker kunnen werken.

De release komt onder meer met extra ondersteuning voor machine learning. Er is extra ondersteuning voor TensorFlow Lite-modellen, zodat ontwikkelaars de modellen naar hun apps kunnen brengen.

Het team heeft meer dan 2.370 bugs gerepareerd tijdens de releasecyclus en 275 publieke problemen opgelost.

Ontwikkelaars kunnen ook apps testen voor opvouwbare telefoons in de Emulator.

Gemak en efficiëntie

Een van de functies om ontwikkelaars verder te helpen is het draaien van de Emulator in Studio. De aankondiging van deze functie werd gedaan in de zomer en kwam niet als een belangrijke verrassing, maar het is welkom. Ontwikkelaars worden niet gedwongen om heen en weer te schakelen tussen verschillende tools of vensters om hun apps te testen.

Daarnaast kunnen apps voor vouwbare apparaten worden getest op de Android Emulator.

Andere functies

De ondersteuning van de TensorFlow Lite-modellen is nu verbeterd, zodat ontwikkelaars deze modellen naar hun apps kunnen brengen. De database inspector is een tool waarmee ontwikkelaars inzicht krijgen in hun queries en de gegevens die ze terugsturen, om waarden aan te passen terwijl ze de apps draaien om direct reacties te zien.

Andere updates zijn System Trace UI verbeteringen, New Project-dialog dat Google Material Design Components ondersteunt, nieuwe profilers om ontwikkelaars te helpen bij het optimaliseren van apps en Dagger navigatie ondersteuning.