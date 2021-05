Appian breidt low-codeplatform uit met low-code data

Appian heeft de nieuwste versie aangekondigd van zijn Low-code Automation Platform. Het bedrijf heeft een aantal verbeteringen aangebracht, waaronder het vereenvoudigen van integreren van databases.

Het Low-code Automation Platform dient als een eenvoudige manier om bedrijfsprocessen te automatiseren. Gebruikers hoeven weinig kennis van programmeren te hebben om met de software overweg te kunnen. De interface is namelijk erg visueel van aard, zodat gebruikers hun software met blokjes en lijntjes in elkaar kunnen slepen. De tool brengt gegevens als mensen, bestaande systemen, bots en AI samen in een enkele workflow. Appian belooft dat met het gebruik van de software een project binnen 8 weken de deur uit kan zijn.

Low-code data

De belangrijkste vernieuwing in het automatiseringsplatform van Appian is low-code data. Hierbij wordt het integreren eenvoudiger en hebben ontwikkelaars minder specifieke vaardigheden nodig voor het werken met databases. De tool maakt het mogelijk om visueel verschillende databronnen te combineren en uitbreiden. Het brengt dus de concepten van low-code naar data-integratie. Dit moet betekenen dat datasilo’s geen probleem meer zijn bij het ontwikkelen van apps.

OCR

Appian heeft verder zijn Intelligent Document Processing (IDP) uitgebreid met Optical Character Recognition (OCR). Hiermee kunnen ontwikkelaars teksten uit gescande documenten uitlezen, zonder dat er gebruikgemaakt hoeft te worden van tools van externe partijen.

RPA

RPA is ook een functie die een update heeft gekregen. Met de tool, die het bedrijf vorig jaar aankondigde, konden ontwikkelaars al bots van Appian en derden beheren die worden gebruikt voor Robotic Process Automation. Die tool is nu echter uitgebreid met nieuwe Windows-acties. Daarmee kunnen handelingen binnen het Windows-besturingssysteem worden geautomatiseerd. Ook zijn er nieuwe library’s van acties downloadbaar in de Appian AppMarket.

Verbeterde samenwerkingsmogelijkheden en DevSecOps

Verder zijn er nieuwe samenwerkingsmogelijkheden voor ontwikkelaars toegevoegd en is de ontwerpbegeleiding verbeterd om de prestaties, beveiliging en het testen te optimaliseren. Tot slot spreekt Appian van de toevoeging van low-code DevSecOps, al gaat het bedrijf daar weinig inhoudelijk op in.

De nieuwste versie van het Appian Low-code Automation Platform is vanaf juni 2021 beschikbaar.

