Appian specialiseert verder in low-code automation en voegt RPA toe

Appian wil de absolute leider worden in workflow automation met behulp van low-code, en als het even kan no-code. Het maakt niet uit om wat voor business processen het gaat, Appian zal ze automatiseren. Dat is althans de visie die het bedrijf wil verspreiden. We spraken met Michael Beckley, de CTO van Appian.

Het is inmiddels alweer ruim een jaar geleden dat we te gast waren op Appian World. Dit jaar was er een virtuele Appian World die we maar gedeeltelijk hebben meegekregen. Daarom vonden we het tijd om alle ontwikkelingen binnen het bedrijf op een rijtje te zetten en met de CTO in gesprek te gaan over welke stappen ze het afgelopen jaar nog hebben gezet. Het artikel van vorig jaar, Appian switcht van BPM naar lowcode, geeft een goed inkijkje in wat het bedrijf doet, maar we willen de ontwikkelingen wel bijhouden.

Andere manier van low-code, het versimpelen van workflow automation

Als we in Nederland schrijven over low-code, dan gaat het 9 van de 10 keer over een eenvoudigere manier van applicatieontwikkeling en worden bedrijven als OutSystems en Mendix erbij gehaald. Dat is op zich niet erg, want ook dat zijn low-code specialisten. Zij richten zich echter vooral op het bouwen van complete applicaties. Appian heeft niet als doel om losse applicaties te ontwikkelen. Appian is meer gericht op workflows automatiseren, of data vanuit het ene systemen uitlezen en verwerken naar een ander systeem. Uiteindelijk komt Appian uit de business process management hoek. Daar liggen de roots en die zitten nog steeds in het bedrijf.

Nog meer workflows automatiseren

Vorig jaar was Appian al redelijk sterk in het automatiseren van workflows. Het bedrijf heeft verschillende oplossingen om data te verwerken en systemen aan elkaar te koppelen. Zo heeft het bijvoorbeeld een AI- en machine learning-toolkit ontwikkeld die veel verder gaat dan standaard OCR-toepassingen. Het kan echt waardevolle data uit een document halen en die vervolgens in een systeem verwerken. Bij OCR zie je nog veel te vaak dat als de layout van een document verandert het hele proces in de soep loopt. Door hier AI en ML op toe te passen werkt dit veel beter en kunnen die aanpassingen gewoon worden opgevangen.

Daarnaast bestaat Appian nog steeds uit heel veel kleine bouwstenen die allemaal hun eigen taak hebben, van het uitlezen van data uit het ene object, tot het verwerken en filteren van data in een ander blok en het vervolgens toevoegen van data aan een ander object. Die objecten kunnen applicaties, documenten, databases zijn, maar ook gewoon API’s van applicaties.

Het krachtige aan Appian is dat er soms ook handmatige stappen in een workflow kunnen zitten. Bijvoorbeeld als data handmatig moet worden geverifieerd, een klant gegevens moet aanvullen, of er data uit andere systemen moet komen, maar die nog niet beschikbaar is. Zodra de gegevens compleet zijn gaat een workflow weer verder. Deze intelligente manier van business process management maakt Appian zo krachtig.

Appian beschikt nu ook over RPA

Of dat nog niet genoeg was, heeft Appian nu ook Robotic Process Automation (RPA) toegevoegd aan zijn portfolio. Hiermee is het mogelijk om handmatige veelvoorkomende taken te automatiseren middels een robot. Stel dat een werknemer elke dag voor zijn accountmanager bepaalde datasets moet verzamelen. Denk hierbij aan klantgegevens en bestelhistorie van de klant die in Salesforce is opgeslagen, betaalhistorie die in SAP Ariba zit en alle kortingen en acties die in de webshop staan vermeld. Normaal pakt een werknemer al die losse datacomponenten en maakt daar een mooi overzichtelijk rapport van, zodat de accountmanager bij zijn bezoek aan de klant alle data voor handen heeft.

Dit is een hoop werk, dat eenvoudig te automatiseren is met RPA. Door een robot te trainen waar de informatie is te vinden en waar die op moet letten, is het mogelijk om met een druk op de knop de robot aan het werk te zetten en alle informatie te verzamelen. De data is vervolgens automatisch in een workflow te zetten, zodat de accountmanager een mooi rapport krijgt gepresenteerd.

RPA is de afgelopen jaren flink in opkomst, voor Appian is RPA dan ook niet nieuw. Het bedrijf werkt al jaren samen met de bekende RPA-leveranciers UiPath, Automation Anywhere en Blue Prism. Dat zal Appian ook zeker blijven doen, want uiteindelijk kiest de klant zelf zijn favoriete RPA-tool. Daarnaast heeft Appian na de overname van Novayre ook een eigen RPA-oplossing. Deze RPA-oplossing van Appian is een SaaS-oplossing die met agents op Windows en Linux-clients RPA kan toepassen. Ook werkt Appian RPA goed met webbased applicaties.

Applicaties bouwen die integreren in de business

Hoewel je met Appian weliswaar losse applicaties kan bouwen op het Appian-platform, is het platform in onze optiek meer geschikt om applicaties te bouwen die integreren binnen je workflows of die integreren met bepaalde system of records-oplossingen. Denk aan ERP, HCM en CRM van Oracle, SAP en Salesforce. Appian zet applicaties die je middels low-code bouwt vervolgens om naar applicaties. Hiervoor gebruik het het React-platform. Hiermee kunnen zowel web-, mobiele- als desktopapplicaties gebouwd worden.

Een van de kritieken die we vorig jaar tijdens AppianWorld veel hoorden was dat Appian te weinig oog had voor design. De applicaties die je kon bouwen waren vooral rechttoe rechtaan, bestaand uit tabellen, formulieren en grafieken. Prima voor een zakelijke enterprise toepassing, maar niet voor de customer portal van een bedrijf. Daar is een gebruiksvriendelijke applicatie met een consumer design dat van het scherm spat gewenst. Daarin kon Appian destijds duidelijk niet mee. Die kritiek heeft het wel ter harte genomen, want er zijn flink wat nieuwe layous en elementen toegevoegd waardoor klanten nu wel meer designgeoriënteerde applicaties kunnen bouwen.

Appian wil beter schaalbaar worden via Kubernetes

Appian is nu op verschillende fronten sterk aanwezig:

Het beheren en automatiseren van de business processen;

Het automatisch verwerken van complexe documenten door daar waardevolle data uit te halen;

Het bouwen van RPA-robots die menselijk handelen automatiseren;

Het ontwikkelen van applicaties die inhaken op bestaande systemen en een betere ervaring bieden voor de werknemer of de klant.

Bij grote bedrijven kan het voorkomen dat deze processen op grote schaal worden toegepast. Om ervoor te zorgen dat al deze processen ook schaalbaar zijn en de capaciteit snel kan worden opgevoerd is Appian al enige tijd bezig met Kubernetes.

Het Appian-platform bestaat inmiddels al volledig uit containers, maar de bedoeling is dat de voordelen van container orchestration straks ook voor klanten beschikbaar komen. Op die manier kunnen bepaalde processen die verpakt zitten in een container straks individueel worden opgeschaald om meer capaciteit te creëren. Beckley laat weten dat dit een zeer uitdagend project is, waarbij de eerste klanten nu aan het testen zijn, maar wat zeker nog wat tijd nodig heeft.

Beckley geeft aan dat elk onderdeel en elk proces van het Appian-platform geschikt moet worden gemaakt voor containers. Uiteindelijk wil Appian niet tegen de klant zeggen: “hier heb je een container, zoek het zelf maar uit.” Het wil blijven ontzorgen. Het upgraden van containers, het monitoren van containers zodat het platform als geheel blijft functioneren, het backuppen, het schalen, loggen, het zijn allemaal zaken die goed voorbereid en begeleid moeten worden. Kubernetes is een complex orchestration platform en Beckley zegt hierover dat klanten een goede begeleiding nodig hebben bij al die taken, omdat het niet zo eenvoudig is om dat allemaal goed te managen.

Wanneer Appian volledig over is op Kubernetes en het breed beschikbaar komt is nog niet duidelijk. Wel is het een goed onderwerp om in de toekomst over door te praten. Appian bood al de mogelijkheid om Appian vanuit de Appian Cloud te draaien of in het eigen datacenter. Straks kan het vanaf elk Kubernetes-cluster worden gedraaid.

Beckley laat concluderend weten dat Appian het afgelopen jaar de strategie heeft doorgezet en heeft doorgebouwd aan de ingeslagen weg. Er zijn goede stappen voorwaarts gezet met RPA, AI en machine learning en betere designmogelijkheden voor applicaties. Kubernetes is nog volop in ontwikkeling. Wellicht dat het beste nog moet komen. We blijven Appian op de voet volgen.