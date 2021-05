Google voorziet Firebase van personaliserings- en monitoringsopties

Google heeft ontwikkelplatform Firebase een update gegeven. De update komt onder meer met uitgebreidere monitoringsfunctionaliteit en nieuwe oplossingen voor Android App Bundles en security.

Google Firebase is een platform voor het ontwikkelen van mobiele en webgebaseerde applicaties. Inmiddels zijn met dit platform wereldwijd meer dan 3 miljoen applicaties ontwikkeld. Tijdens Google I/O heeft de techgigant updates voor Firebase aangekondigd. De meeste updates in Firebase richten zich op bestaande functionaliteit, maar er zijn ook nieuwe mogelijkheden bijgekomen.

Remote Config

De belangrijkste nieuwe functionaliteit is een geüpgradede versie van de Remote Config-tool. Met deze tool kunnen ontwikkelaars in realtime veranderingen aan hun applicaties doorvoeren, zonder dat zij een compleet nieuwe versie van hun applicatie hoeven uit te brengen. Hierdoor ontstaan mogelijkheden als het leveren van meer toegespitste in-app-ervaringen aan verschillende gebruikersgroepen.

De functionaliteit Remote Config voor Firebase is nu voorzien van eenvoudigere mogelijkheden voor ontwikkelaars om te zien hoe zij deze tool gebruiken, een verbeterde publish flow en nieuw ontworpen testresultaatpagina’s voor A/B-testen.

De tool wordt ook uitgebreid met een nieuwe Personalization-feature. Hiermee kunnen ontwikkelaars automatisch op basis van machine learning de app-ervaring voor individuele eindgebruikers verbeteren.

Overige upgrades

Een andere update van bestaande functionaliteit is een uitbreiding van de analytics- en monitoringsmogelijkheden van Firebase. Onder meer zijn dit een update van de Crashlytics-functionaliteit voor het uitpluizen van applicatie-crashes, meer ondersteuning voor games en een uitgebreidere versie van de Firebase Performance Monitoring Service. Deze dienst verwerkt nu in realtime data, zodat ontwikkelaars bij de lancering van een nieuwe applicatie al binnen een halve dag over de eerste prestatieresultaten beschikken.

Verder krijgt de tool Firebase Extensions nieuwe extensies naar onder meer diensten als Algolia, Mailchimp en Messagebird. Ook komt Google zelf met een extensie die comments weg filtert die als onbeleefd, niet respectvol en belachelijk worden gedefinieerd. Hiermee wil Google een poging doen ervoor te zorgen dat deelnemers niet meer zo maar uit een chat-conversatie stappen.

Nieuwe functionaliteit

Naast deze updates van bestaande functionaliteit, is ook nieuwe functionaliteit toegevoegd. Het is nu mogelijk zogenoemde Android App Bundles te creëren. Android App Bundles is de relatief nieuwe verpakkingsmethode voor Android-applicaties. Hierbij worden alle code en bronnen van een applicatie bij elkaar gevoegd en optimaliseert Google Pay dit met de juiste bronnen voor het device waarop de applicatie wordt geïnstalleerd. Dit moet tot snellere downloads en snellere installs leiden.

Ook is meer aan security gedacht. De functionaliteit App Check moet applicaties beschermen tegen bedreigingen van buitenaf. App Check doet dit door verkeer naar Cloud Storage, Realtime Database en Cloud Functions for Firebase zonder de juiste autorisatie te blokkeren.

In de tweede helft van dit jaar krijgt Firebase nog meer functionaliteit, zo belooft Google.

