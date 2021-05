Google Flutter 2.2 focust op cloud services en betaling

Versie 2.2 van Google Flutter krijgt onder meer nieuwe betalings- en cloudintegratiefunctionaliteit. Google geeft ook aan dat Flutter steeds meer tractie krijgt onder ontwikkelaars.

Met Flutter beschikken ontwikkelaars over een open-source UI SDK waarmee zij op basis van een enkele codebasis applicaties kunnen ontwikkelen voor meerdere (mobiele) besturingssystemen. Op dit moment ondersteunt Flutter onder meer Android, iOS, Linux, Mac, Windows en Google Fuchsia.

Nieuwe functionaliteit in Flutter 2.2

In de tijdens Google I/O te lanceren versie 2.2 van Flutter wordt een hoop functionaliteit toegevoegd, schrijft ZDnet. Waar de vorige versie 2.0 vooral gericht was op meer integratie tussen mobiele applicaties en desktop-, webgebaseerde en embedded applicaties, is versie 2.2 nu vooral gericht op het toevoegen van betaalmogelijkheden en de integratie met clouddiensten.

Het betreft onder meer verbeterde prestaties voor onderdelen van Android en het beperken van zogenoemde first-run errors in iOS. De DevTools-suite binnen Flutter kan nu geheugenallocatie tracken en omvat nu ook extensies van derde partijen. Ook beschikt de tool nu over een gestroomlijnd proces om applicaties naar besturingssystemen voor desktops te brengen, waaronder Windows, macOS en Linux.

Daarnaast wordt Flutter nu ook in de ontwikkelstack geïntegreerd met een nieuw SDK voor advertenties en een plugin voor betaalmogelijkheden. Hierdoor zijn betalingen mogelijk voor fysieke goederen via Android en iOS. Verder is er ook ondersteuning toegevoegd voor native interoperabiliteit via Dart 2.13. Hiermee worden ook GitHub Actions en een Docker image voor business logic ondersteund.

Meer tractie

Google blijft enthousiast over Flutter en geeft aan dat ook andere partijen steeds vaker dit open-source UI SDK gebruiken voor hun ontwikkeltrajecten en -processen. In het bijzonder worden Microsoft, Samsung en Adobe genoemd. Ook zou één op de acht applicaties in de Google Play Store nu met het platform zijn gebouwd.

Het Microsoft Surface team gebruikt Flutter om ‘foldable experiences’ te bouwen. Onlangs is al een alpha-versie van Flutter-ondersteuning gelanceerd voor UW-applicaties voor Windows 10. Samsung brengt Flutter naar zijn Tizen-besturingssysteem en Adobe biedt inmiddels een XD to Flutter-plugin.

