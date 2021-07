De nieuwe release van de geplande beta van Python is live. Het gaat om Python 3.10.0b4, waarin de nieuwste tweaks zijn gedaan die nog één keer kunnen worden getest voor de officiële update (Python 3.10) uit wordt gestuurd.

3.10.0b4 is de vierde en laatste preview van de betaversie. Het idee is dat een steeds grotere groep mensen zowel bugfixes kan testen als nieuwe functies. IT’ers kunnen bijvoorbeeld projecten beter voorbereiden, omdat ze weten welke veranderingen en toevoegingen eraan komen voor Python. Python wil daarentegen ook feedback: het idee is dat je bij het tegenkomen van bugs een melding maakt op de speciale Python-bugpagina.

Python 3.10.0b4

Om die reden geeft de organisatie aan dat het ook in deze release nog mogelijk is dat er wijzigingen worden aangebracht, of zelfs zaken worden verwijderd. Dit kan gebeuren tot 2 augustus 2021, wanneer de release eraan zit te komen. Na deze vierde beta wil Python geen ABI-wijzigingen meer doen en zo weinig mogelijk wijzigingen in de code aanbrengen. Hierdoor maakt het deze testversie ook openbaar: het roept zoveel mogelijk mensen op om het te downloaden en volop te gebruiken. Alleen met zoveel exposure kunnen er veel meer foutjes worden blootgelegd.

De grote nieuwe mogelijkheden en veranderingen voor 3.10 zijn vooralsnog:

PEP 623 – Deprecate and prepare for the removal of the wstr member in PyUnicodeObject.

PEP 604 – Allow writing union types as X | Y

PEP 612 – Parameter Specification Variables

PEP 626 – Precise line numbers for debugging and other tools.

PEP 618 – Add Optional Length-Checking To zip.

bpo-12782: Parenthesized context managers are now officially allowed.

PEP 632 – Deprecate distutils module.

PEP 613 – Explicit Type Aliases

PEP 634 – Structural Pattern Matching: Specification

PEP 635 – Structural Pattern Matching: Motivation and Rationale

PEP 636 – Structural Pattern Matching: Tutorial

PEP 644 – Require OpenSSL 1.1.1 or newer

PEP 624 – Remove Py_UNICODE encoder APIs

PEP 597 – Add optional EncodingWarning

De update van deze beta-versie is nu online te downloaden. Ga daarvoor naar deze link op Python.org.