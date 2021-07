Gmail ondersteunt BIMI voor authenticeren bedrijfslogo’s

Google komt met nieuwe beveiligingsupdate voor e-mails: per direct ondersteunt Gmail de nieuwe BIMI-standaard, voor alle gebruikers.

Google voegt per direct volledige ondersteuning toe voor de opkomende standaard voor merkindicatoren voor berichtidentificatie in Gmail. Brand Indicators for Message Identification, een initiatief van onder andere Google, stelt e-mailontvangers zekerheid te geven dat het bericht dat ze ontvangen authentiek is. BIMI laat bedrijven hun logo’s als een pictogram weergeven naast de namen van de afzenders van e-mails die ze verzenden.

De BIMI-standaard biedt meer dan alleen een visuele aanwijzing voor e-mailontvangers. “BIMI stelt organisaties in staat om hun e-mails te authenticeren met behulp van Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) – een standaard voor sterke afzenderauthenticatie waarmee beveiligingssystemen beter kunnen filteren en legitieme berichten kunnen scheiden van mogelijk vervalste berichten – om het eigendom van hun logo’s en deze veilig naar Google verzenden,” legt Google onlangs uit. “BIMI is ontworpen om eenvoudig te zijn: voor organisaties met DMARC worden gevalideerde logo’s weergegeven op geverifieerde e-mails van hun domeinen en subdomeinen.”

Logo moet voor zekerheid staan

“Zonder een gestandaardiseerde manier om het voorkeurslogo van elk merk te ontdekken en te publiceren, moet elke mailboxprovider of e-mailinterface, die geïnteresseerd is in het weergeven van logo’s, een uniek systeem creëren voor logobeheer en –weergave,” zo legt BIMI uit. “Dit resulteert in complexe, moeilijk te onderhouden, IPR systemen, die merken vaak gefrustreerd maken door de logo’s die aan hun e-mails zijn gekoppeld. BIMI helpt bij het standaardiseren van de weergave van logo’s voor deelnemende organisaties.”

De ontwerpers van de BIMI-standaard zijn van plan om de ondersteuning voor verschillende nieuwe logotypes en validators uit te breiden. Google zei dat organisaties die willen profiteren van BIMI eerst de DMARC-standaard moeten adopteren en een gevalideerd logo moeten registreren bij een van de bevoegde certificeringsinstanties. Gmail-gebruikers hoeven niets te doen.