Node-RED 2.0 uitgebracht

Node-RED brengt versie 2 uit. De low-code programmeertool stapt af van niet langer ondersteunde Node.js-versies en voegt de Flow Debugger toe.

Node-RED is gebouwd op Node.js en is ontwikkeld als een gemakkelijke manier om hardware-apparaten, zoals de Raspberry Pi of Arduino, cloudservices en verschillende API’s, te combineren tot toepassingen voor IoT. Voor deze – tweede – grote release heeft het Node-RED-team besloten om Node.js-versies, die niet langer worden ondersteund, te verlaten. Daarom liet deze update wat langer op zich wachten.

Node-RED 2.0 biedt twee nieuwe plugins voor het bouwen van applicaties: Flow Debugger en Flow Linter. Net als gewone code-debuggers, is de Flow Debugger bedoeld om onderbrekingspunten in te stellen, die kunnen worden gebruikt om de programmaflow te pauzeren en om te laten zien hoeveel berichten op elk punt in de wachtrij staan ​​en in welke volgorde ze zullen worden verwerkt.

Flow Linter kan buiten de editor worden gebruikt om stromen in gebouwde pijpleidingen te valideren, of er binnen om potentiële flowproblemen op te sporen door te controleren of de flow in kwestie aan bepaalde regels voldoet. Momenteel zijn er nog niet zoveel regels, maar Flow Linter is ontworpen om eenvoudig uit te breiden.

Ontwikkelaars die de tail node voor hun projecten nodig hebben, moeten zich realiseren dat dit in de nieuwe release als default dependency is verwijderd en mogelijk handmatig moet worden toegevoegd. Verder heet de Report by Exception node nu Filter en is het onderdeel van het core palette. Het Node-RED-team kan hier in de toekomst meer filteropties aan toevoegen.

Gebruikers moeten Node.js 12.17.x of hoger hebben geïnstalleerd om Node-RED 2.0 te gebruiken, dat wordt geleverd met nieuwe runtime-functies zoals het node-red admin init commando.

Eenmaal uitgevoerd, zal de tool een aantal vragen stellen over gebruikersbeveiliging, projectworkflows, editor- en node-instellingen, en deze omzetten in een volwaardig instellingenbestand – wat vooral handig kan zijn voor degenen die nieuw zijn bij Node-RED. Ontwikkelaars kunnen er ook voor kiezen om Monaco te gebruiken, de teksteditor achter VS Code, in plaats van de gewone ACE.

Versie 2.0 is nu verkrijgbaar. Nieuwe updates zullen weer elke drie maanden uitkomen: versie 2.1 kunnen we eind oktober verwachten.