‘Professionele ontwikkelaars profiteren ook van low- en no-code’

Het gebruik van low- en no-code is niet alleen handig voor ‘leken’ voor het simpel ontwikkelen van applicaties. Volgens onderzoek van Mendix kunnen ook professionele ontwikkelaars van deze eenvoudiger code-technologieën profiteren.

Low-code en no-code-technologie wordt vooral nog steeds gezien als handige tools voor niet-professionele ontwikkelaars, ook wel citizen developers genoemd, om snel en zeer eenvoudig applicaties in elkaar te sleutelen.

Toch kunnen ook professionele ontwikkelaars flink van deze technologieën profiteren, zo blijkt uit recent onderzoek van Mendix. Uit het onderzoek The State of Low- en no-code 2021: A Look Back, The Light Ahead blijkt dat meer dan driekwart van de onderzochte bedrijven low-code en no-code al gebruikt en driekwart van de IT-managers geeft aan dat het technologieën zijn die onmisbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

Groei van adoptie

De adoptie van low-code en no-code is volgens Mendix alleen maar toegenomen door de ontwikkelingen rondom de recente pandemie. De vaak uit noodzaak geboren versnelde digitalisering heeft ertoe geleid dat het ontwikkelen van applicaties in een hoger tempo moest plaatsvinden. Iets meer dan de helft van de onderzochte bedrijven is daarom erg blij dat het gebruik van low-code en no-code hun applicatieontwikkeling versnelt. Ook geeft 45 procent aan dat de pandemie de noodzaak voor snellere en betere onderlinge samenwerking heeft versneld. Met het gebruik van low-code en no-code-oplossingen kon dit makkelijker worden bewerkstelligd en tegen lagere kosten.

Ontwikkelaars ook positief

Niet alleen bedrijven zijn enthousiast over low-code en no-code, maar ook de ontwikkelaars op de werkvloer. In het onderzoek komt naar voren dat twee op de vier professionele ontwikkelaars het gebruiken voor betere samenwerking, een sneller ontwikkelproces en lagere kosten. Volgens de onderzoekers zorgt het bouwen van applicaties op basis van low-code en no-code voor 53 procent minder kosten en een 56 procent snellere ontwikkeling.

Iets meer dan de helft van de ontwikkelaars geeft daarnaast aan dat al hun dagelijkse werk via een low-code en no-codeplatform kan worden afgehandeld. Ook geeft 64 procent aan dat het hun favoriete manier is voor het ontwikkelen van workarounds. Verder wordt voor samenwerkingsprojecten tussen de business- en de IT-afdeling in 59 procent van de gevallen low-code en no-code gebruikt.

Low-code en no-code applicaties zouden ook meer inkomsten genereren. Applicaties die voor klanten worden gebouwd leveren 58 procent meer inkomsten op.

Low-code en no-code is een blijvertje

Het onderzoek concludeert dat low-code en no-code een blijvertje is en ook in de nabije toekomst een belangrijk onderdeel van alle zakelijke applicatieontwikkeltrajecten blijft. Steeds vaker gaan bedrijven vooral hun belangrijke kritische applicaties met dit soort platformen bouwen. Denk hierbij aan applicaties voor datavisualiatie en het ontwikkelen van datamodellen.

Daarnaast zorgen low-code en no-code er in de toekomst voor dat de samenstelling van ontwikkelteams niet alleen meer uit IT-specialisten bestaat, maar ook uit andere medewerkers met andere capaciteiten uit het bedrijf. Bovendien zal low-code en no-code het hele werknemersbestand een stuk diverser maken, zo geven de onderzoekers van Mendix aan.