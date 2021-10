Yenlo neemt integratiespecialist Datacon over

Yenlo, een internationale aanbieder van integratiediensten, neemt de API- en integratiespecialist Datacon over. Beide bedrijven willen met overname doorgroeien.

Met de overname van het in Nederland en België gevestigde Datacon, waarover geen details bekend zijn genaakt, wil Yenlo zijn expertise op het gebied van hybride API-, Integratie- en Identity Management-diensten uitbreiden. De overname moet een belangrijke stap zijn in de wens van Yenlo om een echte multi-vendor integratiespecialist te worden. Bovendien past de nu aangekondigde overname ook in het proces van de integratiespecialist om marktleider op dit gebied te worden in West-Europa en Noord-Amerika.

Datacon krijgt internationale klanten

Voor Datacon komt de overname vanzelfsprekend ook goed uit. Hiermee krijgt het nu de kans ook internationale klanten voor zijn IT-diensten aan te trekken en daarbij nieuwe markten te betreden. De opname van het bedrijf in de Yenlo Group moet ook helpen het eigen kapitaal voor deze toekomstige meer internationale activiteiten uit te breiden.

Geleidelijk integratieproces

Het voorgenomen integratieproces tussen beide bedrijven zal geleidelijk worden aangepakt. Vooralsnog blijven beide bedrijven onafhankelijk van elkaar opereren en zal ook het dienstenpakket nog voorlopig gescheiden worden aangeboden.