Node.js JavaScript runtime krijgt update naar versie 17

Node.js JavaScript runtime heeft onlangs een update gekregen. Versie 17 voegt onder meer functionaliteit toe voor OpenSSL3-ondersteuning.

Met de open-source Node.js Javascript runtime kunnen ontwikkelaars JavaScript-code buiten een browser uitvoeren. Hierdoor kunnen zij command line tools en scripts voor servers maken voor het produceren van dynamische web content voordat een webpagina naar de webbrowser van de ontvanger wordt verstuurd.

Op deze manier wordt het maken van webapplicaties rondom een enkele programmeertaal, JavaScript, gegroepeerd, zonder verschillende programmeertalen voor server-side- en client-side-scripts te gebruiken.

Functionaliteit Node.js v17

Versie 17 van Node.js biedt nieuwe functionaliteit die het voor ontwikkelaars eenvoudiger maakt dit protocol te gebruiken. Onder meer is nu ondersteuning voor OpenSSL 3 toegevoegd. Dit is een software library voor applicaties die de communicatie tussen computernetwerken beveiligen. Dit protocol levert een pad voor zogenoemde ‘FIPS 140-2 compliances’. FIPS-ondersteuning voor Node.js is al beschikbaar in Red Hat Enterprise Linux (RHEL)-distributies, maar de algemene beschikbaarheid moet de integratie van third-party modules en hardware in de nabije toekomst gaan verbeteren.

Overige functionaliteit

Andere belangrijke nieuwe functionaliteiten van Node.js v17 zijn de komst van de verbeterde versie 9.5 van de V8 Java Script Engine, beter prestaties, een betere afhandeling van errors, en het kunnen wachten op ‘redline’. Verder helpt de nieuwe versie van Node.js ook met betere diagnostische activiteiten.

Node.js v17 is per direct beschikbaar. De vorige versie Node.js v16 is nu in Long Term Support (LTS) gegaan. Dit betekent dat v16 nog minimaal 18 maanden wordt ondersteund met een mogelijke extra verlenging van een jaar.