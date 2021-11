Meer functionaliteit voor Java in Visual Studio Code

Visual Studio Code heeft nieuwe ondersteuningsfunctionaliteit gekregen voor programmeertaal Java. De tool beschikt nu over een nieuwe in samenwerking met Red Hat ontwikkelde language server en is ook een Gradle-extensie toegevoegd.

Java is en blijft één van de meest populaire programmeertalen, vandaar dat ondersteuning hiervan in ontwikkeltool Visual Studio Code (VS Code) van Microsoft belangrijk is. Java wordt in VS Code ondersteund met behulp van zogenoemde extensies. Hierdoor krijgen ontwikkelaars dan een lichtgewicht en goed presterende code editor die ook de meeste Java-ontwikkeltechnieken ondersteunt.

De nu uitgebrachte nieuwe Java-functionaliteit bevat onder meer een in samenwerking met Red Hat ontwikkelde versie 1.0-extensie van een nieuwe language server; Language Support for Java by Red Hat. De extensie omvat een open-source language server, de Eclipse JDT Language Server, voor het leveren van programmeertaalspecifieke eigenschappen en functionaliteit voor het werken aan Java-bestanden.

Ondersteuning Gradle build automatisering

Daarnaast is nu ondersteuning voor zogenoemde Gradle build automatiseringsfunctionaliteit toegevoegd met de ‘Gradle for Java’-extensie. Deze extensie zorgt ervoor dat met de interface ontwikkelaars Gradle Tasks en Project-onderdelen kunnen inzien of Gradle Tasks als een VS Code Task kunnen draaien. Daarnaast helpt de extensie met het beter coderen van Gradle-bestanden inclusief syntax highlighting, het rapporteren van fouten en auto completion.

De extensie stond al langer op het verlanglijstje van Java-ontwikkelaard die VS Code gebruiken. De extensie is in eerste instantie ontwikkeld door @badsyntax, maar wordt nu door Microsoft beheerd. De extensie werkt goed samen met andere Java-extensies in de bundel Extension Pack for Java, maar is hier geen onderdeel van. De extensie moet daarom nog apart worden gedownload.

Eenvoudigere Code actions

Verder heeft Microsoft nog functionaliteit toegevoegd voor eenvoudigere Code Actions. Deze functionaliteit wordt vooral gebruikt voor onder andere refactoring en snelle fixes van ontdekte problemen. De functionaliteit is nu versimpeld en kan sneller worden geactiveerd met bijvoorbeeld een Quick Fix-icoon. Hiervoor moesten programmeurs nog een rechter muisklik doen en ‘Source Action’ selecteren voor het vinden van de juiste Java code actions. Andere snelle commando’s zijn ‘Generate Getters and Setters’, ‘Generate hashCode() and equals()‘ en ‘Generate toString()’.