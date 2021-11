‘Versie 6.0 F# moet programmeertaal aantrekkelijker maken’

Met de komst van versie 6.0 moet programmeertaal F# aantrekkelijker voor meer ontwikkelaars worden. Dit is het doel van de komende release, aldus hoofdontwerper Don Syme tijdens het recente virtuele .NET Conf-evenement.

Hoofdontwikkelaars Syme stelt dat de adoptie van F# wel wat hoger kan zijn. F# wordt vooral gebruikt in combinatie met .NET van Microsoft. Voor veel ontwikkelaars is F# nog vaak een stap te ver en moeilijk te begrijpen.

Meer duidelijkheid

Versie 6.0 die tegelijkertijd met de definitieve release van .NET 6 is verschenen, moet verbetering brengen. Deze versie van F# moet de programmeertaal meer ‘normaal’ maken. Hiervoor worden nu een aantal features aangepast en wordt nieuwe functionaliteit toegevoegd.

Zo wordt de indexing syntax aangepast en moet deze meer op die van andere programmeertalen lijken. Tot nu toe kregen ontwikkelaars toegang tot een array via het intypen van ‘expr.[idx]’, met een punt tussen expression en de index. Deze wordt nu aangepast naar ‘expr[idx]’ zoals gewoon is in bekende talen als C#, Java en C.

Ook komt er in versie 6.0 van F# een nieuw task keyword voor ‘async programming’. Het is nu mogelijk het Task-programmeren direct uit te voeren. In versie 6.0 beschikt de F#Async-module daarom over methoden als StartAsTask en AwaitTask. Dit is vooral handig voor het maken van interoperabiliteit met andere programmeertalen.

Overige verbeteringen

Andere functionaliteiten in versie 6.0 zijn onder meer opgeloste inconsistenties in ‘indentation-aware’ syntax, meer ondersteuning voor impliciete conversies, nieuwe functies voor verzamelingen en ondersteuning voor veeleisende interfaces met behulp van default implementaties. Dit laatste is ook in programmeertaal C# aanwezig.

Versie 6.0 van F# is nu beschikbaar en vormt een onderdeel van Visual Studio 2022 en .NET SDK 6.0.100.