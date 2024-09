Zoho Analytics 6.0 voegt meer intelligentie en flexibiliteit toe

Zoho heeft versie 6.0 van Zoho Analytics uitgebracht, met nieuwe BI- en AI-features. Dit moet het platform krachtiger, intelligenter en flexibeler maken.

In versie 6.0 van Zoho Analytics heeft de softwareleverancier naar eigen zeggen meer dan honderd verbeteringen doorgevoerd ten opzichte van de vorige versie. De belangrijkste verbeteringen zijn op het gebied van datamanagement, AI, data science & machine learning en uitbreidbaarheid.

Datamanagementverbeteringen

Met de datamanagementverbeteringen kunnen gebruikers betere inzichten verkrijgen voor het nemen van beslissingen. Nieuwe features zoals Stream Analytics, 25 nieuwe dataconnectoren en toegang tot een centrale repository met data uit meerdere databases zorgen voor nauwkeurigere en efficiëntere analyses.

Daarnaast kunnen gebruikers nu complexe ETL-pipelines opzetten en beheren voor het extraheren, transformeren en opslaan van data. Dit omvat het maken van complete pipelines met een visual builder, het bouwen van maatwerk transformatie- en ML-modellen via Python Code Studio, datatransformatie met behulp van normale taal via de GenAI-assistent Ask Zia, automatisch versiebeheer, een nieuwe Sandbox-omgeving en het organiseren van datastromen met Zoho Flow.

De nieuwe Unified Metrics Layer van Zoho Analytics helpt gebruikers bij het definiëren, standaardiseren, bewaken en catalogiseren van bedrijfsdata in één overzicht. Bovendien kan het platform nu worden gebruikt in een Headless BI-modus.

AI-features en DSML Studio

Op het gebied van AI introduceert Zoho Analytics nieuwe features, zoals diagnostische analyses via Zoho Insights, de GenAI-assistent Ask Zia, en Auto Analysis, dat geautomatiseerde door AI-ondersteunde data-analyses, rapporten en dashboards genereert.

De integratie van OpenAI via RAG-functionaliteit (Retrieval-Augmented Generation) zorgt voor relevantere en nauwkeurigere antwoorden op zoekopdrachten. Met behulp van OpenAI API’s en BYOK kunnen gebruikers eenvoudig openbare datasets en SQL-query’s vinden.

Een andere belangrijke toevoeging in Zoho Analytics v6.0 is de introductie van Data Science en Machine Learning (DSML) Studio. Deze studio stelt klanten in staat snel aangepaste machine learning-modellen te bouwen en analyses uit te voeren, zoals klantverloop voorspellen.

Makkelijk uitbreidbaar

Het nieuwe Zoho Analytics-platform is modulair en kan eenvoudig worden uitgebreid om als basis te dienen voor andere analytische oplossingen. Met de nieuwe BI Fabric is het mogelijk om inzichten van meerdere BI-platformen, zoals Microsoft Power BI en Tableau van Salesforce, te integreren in één toegankelijk en doorzoekbaar platform.

Gebruikers kunnen ook actiegerichte workflows activeren, zoals URL- en Webhook-acties, en profiteren van meer dan 500 app triggers. Ten slotte stelt de no-code dataconnector builder gebruikers en partners in staat om op maat gemaakte connectoren te bouwen voor het ophalen van data uit elke applicatie. Deze connectoren kunnen via de Zoho Marketplace worden aangeboden.

Versie 6.0 van Zoho Analytics is per direct beschikbaar.