Intel introduceert nieuwe oneAPI 2022 toolkits

Intel heeft zijn oneAPI 2022 toolkits geïntroduceerd. Met deze nieuwe toolkits kunnen ontwikkelaars Intel CPU- en GPU-hardware vinden voor de beste applicatieprestaties. De oneAPI 2022 toolkits beschikken hiervoor over nieuwe functionaliteit.

Met de oneAPI toolkits van Intel, die bestaan uit verschillende ‘cross-architecture’- en open-source-onderdelen, kunnen ontwikkelaars experimenteren met verschillende soorten CPU’s en GPU’s voor het optimaliseren van applicatieprestaties. Op deze manier kunnen zij makkelijk uitvinden welke hardware geschikt is voor hun applicaties, zonder dat zij hoeven te investeren in iedere aparte CPU of GPU voor testen.

Functionaliteit

In de nu gepresenteerde oneAPI 2022 toolkits is nu onder meer functionaliteit toegevoegd voor een unified compiler die code als C++, SYCL en Fortran en data parrallel Python implementeert voor CPU’s en GPU’s. Daarnaast beschikken de toolkits over zogenoemde advanced accelerator performance modelleing, tuning, versnelling van de prestaties voor AI en ‘ray tracing’ visualisatie workloads.

Op deze manier kunnen ontwikkelaars tools gebruiken die productiviteit en snelheid van code-ontwikkeling verbeteren voor het bouwen van applicaties voor meerdere processorarchitecturen. Dit met behulp van een reeks nieuwe API’s.

Hardware-ondersteuning

Daarnaast geeft de chipgigant aan dat de toolkits een reeks nieuwe processors en GPU’s ondersteunen. Denk hierbij aan de 12de generatie Intel Core processors met AVX-VNNI, de komende Saphire Rapids Next Gen Intel Xeon Scalable processors met Intel Advanced Matrix Extension (Intel AMX) en de komende Intel Xe client- en datacenter GPU’s.

De oneAPI 2022 toolkits van Intel zijn per direct beschikbaar.

