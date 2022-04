Microsoft heeft aangekondigd dat verschillende versies van .NET 4 Framework aan het einde van deze maand een end-of-life-status krijgen. De versies worden dan niet meer officieel ondersteund. Ook komt het definitieve einde in zicht voor Internet Explorer (IE).

.NET Framework 4.5.2, 4.6 en 4.6.1 runtime bereiken op 26 april 2022 de zogenoemde end-of-life-status. Vanaf deze datum worden deze versies dus niet meer officieel door Microsoft ondersteund. Dit betreken dat zij geen security fixes of technische ondersteuning krijgen.

Reden voor het geven van de end-of-life-status is dat Microsoft andere digitale certificaten gaat gebruiken die niet door deze versies worden ondersteund. In plaats van digitale certificaten die het zogenoemde Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1) -protocol gebruikten, stapt de techgigant naar nieuwere digitale certificaten over. Welke dit zijn, is niet bekendgemaakt.

Minimaal .NET Framework 4.6.2

Willen bedrijven voor hun .NET Framework versies updates willen ontvangen, dan moeten zij upgraden naar minimaal .NET Framework 4.6.2 of hoger. Zij hoeven daarvoor hun applicaties niet opnieuw te compileren of targeten, aldus Microsoft.

Andere .NET Framework-versies, zoals .NET Framework 3.5 SP1, blijven normaal ondersteund via de .NET Framework Lifecycle-strategie.

Overige end-of-life-aankondigingen

Naast de verschillende .NET Framework-versies krijgen ook andere Microsoft-oplossingen binnenkort een end-of-life-status. Op 15 juni 2022 komt er een definitief einde aan de Internet Explorer-browser van de techgigant. Vanaf dat moment kunnen Windows-gebruikers alleen Edge van Microsoft gebruiken, naast browser-opties van Microsoft-concurrenten.

