Red Hat onderzocht de manier waarop developers applicaties transformeren voor hybrid cloud-omgevingen. Daarnaast lanceert de organisatie StackRox, een open-source versie van Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes.

Red Hat deelde het nieuws op KubeCon 2022, de jaarlijkse conference van de Cloud Native Infrastructure Foundation. Techzine is op locatie in Valencia, Spanje. In dit overzicht vind je het belangrijkste nieuws.

Allereerst is StackRox per direct op GitHub beschikbaar. De oplossing is een open-source-versie van Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes, een securityplatform voor Kubernetes clusters. Red Hat maakt het platform openbaar om bij te dragen aan de Cloud Native Computing Foundation (CNCF).

Naast de CNFC draagt Red Hat regelmatig bij aan Konveyer, een community van developers die anderen willen helpen bij het moderniseren van app. Vandaar sponsorde Red Hat een onderzoek naar de manier waarop applicaties in de praktijk voor hybrid cloud-omgevingen worden getransformeerd.

Redenen voor cloudtransformaties

De onderzoekers vroegen honderden IT-beslissers, backend developers en software architecten naar hun redenen en methoden voor het moderniseren van apps. Het merendeel gaf aan dat hun organisatie van plan is om alle custom apps binnen een jaar te moderniseren voor de cloud. Slechts 20 procent kijkt naar een termijn van meer dan twee jaar. De meest genoemde redenen zijn betrouwbaarheid, schaalbaarheid en security. Kostenvermindering kwam ter sprake, maar is geen drijfveer.

Methoden voor cloudtransformaties

De redenen komen overeen met een recent onderzoek van Nutanix. Grote cloudorganisaties doen regelmatig marktonderzoek naar de motivatie van potentiële klanten. Onderzoeken naar de methodes voor transformaties zijn zeldzamer. Wat dat betreft valt de survey van Red Hat op. De onderstaande afbeelding toont de aanpak die organisaties voor ogen hebben.

Een op de vijf wil hun applicaties opnieuw inkopen (repurchase), wat een transformatie onnodig maakt. 17 procent kiest voor refactoring, waarbij een applicatie volledig wordt omgebouwd tot een cloud-native-versie. Bijvoorbeeld door workloads te containeriseren, of functions uit te voeren via infrastructure-as-code-oplossingen als AWS Lamda en Oracle Functions.

Tackle en Move2Kube

Red Hat benadrukt dat de projecten van Konveyer kan helpen bij het refactoren van applicaties. Zoals eerdergenoemd is Konveyer een community van developers die anderen willen helpen met het moderniseren van apps. De community onderhoudt open-source software, waaronder Tackle. Tackle is een set van meerdere tools voor het transformeren van legacy apps naar Kubernetes.

Move2Kube, een andere oplossing van Konveyer, helpt bij het replatformen van applicaties. 18 procent van de ondervraagden kiest voor deze aanpak. Replatformen draait om het transformeren van besturingssystemen, databases en andere componenten, zodat een applicatie in de cloud wordt ondersteund zonder herschreven te moeten worden. Move2Kube maakt het mogelijk om container orchestration platforms naar Kubernetes te migreren, een veelvoorkomende vorm van replatforming.

Forklift en Crane

Tot slot ontwikkelt Konveyer twee oplossingen voor het rehosten van applicaties: Forklift en Crane. Een op de vijf ondervraagden kiest voor deze aanpak, waarbij applicaties naar de cloud worden gekopieerd met zo weinig mogelijk aanpassingen. Rehosting staat bekend als ‘lift and shift’, een term die regelmatig werd gebruikt toen organisaties van bare metal naar virtuele machines transformeerden. Forklift, een van de twee eerdergenoemde oplossingen, helpt bij het migreren van virtuele machines naar Kubernetes.

Crane, de tweede oplossing, maakt het mogelijk om applicaties tussen Kubernetes clusters te bewegen. Het laatste is noodzakelijk wanneer een organisatie overstapt op een nieuwe versie van Kubernetes. Clusters met een oudere versie worden niet in de nieuwe omgeving ondersteund. Crane helpt bij de migratie.