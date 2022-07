Salesforce heeft onlangs een nieuwe versie van zijn MuleSoft-platform uitgebracht. De update biedt nog meer mogelijkheden om diverse taken en workflows te automatiseren en data uit verschillende bronnen te integreren.

Salesforce heeft een nieuwe versie van zijn MuleSoft-platform voor automatisering, integratie en API’s uitgebracht. Met het platform kunnen zowel technische als niet-technische medewerkers workflows automatiseren en zo sneller inspelen op veranderingen en zakelijke complexiteit.

Met de nieuwe functionaliteit zijn zakelijke teams in staat efficiënter deals af te sluiten. Ook kunnen contact center agents makkelijker klanteninformatie synchroniseren voor het verbeteren van de interactie met klanten.

RPA en data-integratie

In de nieuwste versie voegt de CRM- en cloudgigant onder meer nieuwe no-codefunctionaliteit toe voor het automatiseren van repetitieve handelingen en taken. Deze RPA-functionaliteit is beschikbaar via MuleSoft RPA.

Het nieuwe MuleSoft Composer maakt het mogelijk verbindingen te maken met data uit verschillende systemen, waaronder Slack, Stripe en Workday.

Daarnaast helpt MuleSoft Automation bedrijven met het uitrollen van intelligente automatisering via RPA-bots. Verder zorgt de nieuwe functionaliteit in MuleSoft ervoor dat alles kan worden geautomatiseerd en geïntegreerd. Hiermee kunnen bedrijven op schaal automatiseren.

Integratie in Salesforce Flow

Tot slot geeft Salesforce aan dat de nieuwe functionaliteit binnen MuleSoft volledig is geïntegreerd in Salesforce Flow. Salesforce Flow is een suite van automatseringstechnologie voor het Customer 360-platform.

