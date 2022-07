Mendix organiseert in september een wereldwijde hackathon voor het ontwerpen van low-code applicaties. Met de hackathon is het de bedoeling oplossingen te ontwikkelen voor goede doelen.

De hackathon ‘MxHacks 2022, Low-Code for Good’ van de low-code specialist, die de regio’s Noord- en Zuid-Amerika, EMEA en APAC omvat, bestaat volgens de low-codespecialist uit drie aparte evenementen. In elke regio wordt gewerkt aan een uitdaging voor één van de drie non-profitorganisaties die Mendix in desbetreffende regio heeft geselecteerd. Use cases kunnen bijvoorbeeld een mobiele app zijn die vluchtelingen een beveiligde digitale identiteit geeft of een app die mensen in dunbevolkte gebieden helpt makkelijk in contact te komen met een arts.

Prijs en implementatiegarantie

De winnaars van de hackathon krijgen, naast een prijs, de mogelijkheid hun oplossing daadwerkelijk te implementeren. Bovendien kunnen deze winnaars op deze manier een langdurige relatie aangaan met één van de non-profitorganisaties.

Deelname

De ‘MxHacks 2022, Low-Code for Good’-hackathon vindt plaats op 23 en 24 september 2022 op vier locaties: Boston, Londen, Rotterdam en in Singapore. Deelnemers uit de hele wereld kunnen ook op afstand deelnemen.

Deelname aan de hackathon is gratis. Elk team bestaat uit maximaal vier personen. Solo-ontwikkelaars kunnen alleen deelnemen of deelnemen aan een matchmaking-sessie om vóór het evenement een team te vormen. Hybride teams, waarbij sommige leden ter plaatse zijn terwijl anderen op afstand deelnemen, komen ook in aanmerking. Ontwikkelaars kunnen zich voor de hackathon registeren via de MxHacks-pagina.

