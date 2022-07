De derde preview van Visual Studio 17.3 heeft meer functionaliteit en integratietools voor Teams Toolkit.

In de derde preview van Visual Studio 17.3 is een belangrijke update voor Teams Toolkit toegevoegd. Met deze toolkit kunnen ontwikkelaars binnen het platform meer Teams-functionaliteit in applicaties inbouwen. Onder de functionaliteit vind je bots die chatberichten naar Teams kunnen sturen op basis van verschillende triggers. Ook komen er command bots beschikbaar die antwoorden op chat commands.

Visual Studio en Visual Studio Code zijn twee verschillende producten. Visual Studio Code is een gratis code editor, geschikt voor het schrijven van code in meerdere talen. Visual Studio is een volwaardige integrated development environment (IDE). De applicatie is zwaarder, maar heeft meer standaardinstellingen dan Visual Studio Code, waardoor serieuze projecten sneller op gang kunnen komen.

Ook in Visual Studio Code

De Teams Toolkit is niet exclusief voor Visual Studio. De broncode van de tools is beschikbaar op GitHub. JavaScript-ontwikkelaars kunnen de toolkit gebruiken met Visual Studio Code (VSC) en .NET-ontwikkelaars met Visual Studio. Teams Toolkit for Visual Studio wordt in het derde of vierde kwartaal van dit jaar algemeen beschikbaar.

Naast de Teams Toolkit introduceert Preview 3 voor versie 17.3 de DLC Report Designer en extensies voor SQL Server Analysis and Reporting Services. Verder kunnen ontwikkelaars nu ook de Visual Studio terminal window gebruiken voor SSH-verbindingen.

