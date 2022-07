Microsoft heeft onlangs een nieuwe update uitgebracht voor open-source editor Visual Studio Code (VS Code).

VS Code 1.69 kent veel nieuwe functionaliteit, maar de preview-functie springt erbovenuit. Eén van de eigenschappen in 1.69 is een zogenoemde ‘Copy vscode.dev Link’ in het File- en Share-menu met GitHub repositories. Deze link genereert een URL die de betreffende repository vanaf iedere met het internet verbonden machine opent in een browsergebaseerde editor.

VS Code Server

In private preview is deze functionaliteit een stapje verder uitgebouwd met de introductie van VS Code Server. In plaats van vscode.dev op een GitHub repository te openen, kunnen ontwikkelaars met deze functionaliteit een verbinding op afstand openen met een eigen pc of laptop waarop de VSC Server is geïnstalleerd. Dit moet uiteindelijk een complete ‘unified code CLI’ opleveren die ontwikkelaars zowel de desktop als de server laat beheren.

Previews

Verder beschikt de versie over diverse previews. Denk daarbij onder meer aan Shell-integratie voor PowerShell die een rijkere terminalervaring moet bieden. Ook is Refactoring with Preview geïntroduceerd. De functie maakt het mogelijk om het effect van refactoring te controleren voordat de wijziging wordt toegepast.