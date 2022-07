JetBrains heeft onlangs een on-premises betaversie gelanceerd van zijn JetBrains Space-oplossing. Hiermee kunnen ontwikkelaars de softwaretool in eigen datacenteromgevingen gebruiken in plaats van via de hosted versie.

De on-premises versie van JetBrains Space biedt ontwikkelaars de mogelijkheid om de functionaliteit van de tool te gebruiken voor gevallen waarbij de hosted versie niet voldoet. Denk daarbij onder meer aan use cases die meer security policies vereisen en meer integratie nodig hebben.

In principe is JetBrains Space een alternatief voor vergelijkbare tools voor het beheer van broncode en DevOps, waaronder GitLab en GitHub. De on-premises versie beschikt hiervoor over Git-gebaseerde repositories, code review-functionaliteit, continuous delivery pipelines en packagebeheer.

Deze versie heeft helaas niet de handige functionaliteit van Space voor het opstarten van ontwikkelomgevingen op afstand en de mogelijkheid om deze met JetBrains IDE te verbinden. Deze functionaliteit is nu nog beperkt tot de hosted versie van JetBrains Space, maar zal in een later stadium worden toegevoegd.

Kubernetes of Docker nodig

De on-premises versie kan worden geïnstalleerd met twee opties: Docker Compose of Kubernetes. De Docker Compose-functionaliteit biedt een makkelijke manier om Space on-prem te definiëren en te draaien op een enkele Docker host. Deze installatie is niet voor productie-omgevingen bedoeld.

De voornaamste installatie-optie is Kubernetes. De tool kan op een lokale cluster worden geïnstalleerd of met een hosted dienst van Amazon (EKS), Google (GKE) of Azure (AKS). Ook zijn persistent storage volumes nodig en een S3-compatibele storageleverancier. Verder vereist de tool ook een PostgreSQL database server.

Al deze functionaliteit kan door JetBrains Space zelf of met instances worden geïnstalleerd. JetBrains Space heeft geen mailserver, maar die is wel nodig voor e-mailondersteuning.

Kosten en updates

De betaversie is tot 31 januari 2023 gratis. Daarna blijft de tool beschikbaar in een gratis versie met beperkte functionaliteit. Ook verschijnen er twee betaalde versies. De Organisation-versie kost ongeveer 25 euro per maand/gebruiker. De meest uitgebreide Enterprise-versie kost ongeveer 123 euro per maand/gebruiker.

De algemene beschikbaarheid van JetBrains Space voor on-prem wordt in het vierde en laatste kwartaal van dit jaar verwacht. Voor updates worden drie grote versies per jaar gepland, in combinatie met kleinere updates en fixes.