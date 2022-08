Canonical, bekend van onder meer Linux-distributie Ubuntu, heeft onlangs versie 1.10 uitgebracht van Multipass, zijn lichtgewicht managementtool voor vm’s. Ook heeft Canonical zijn tool Ubuntu Confidential VMs (CVMs) nu algemeen beschikbaar gemaakt op Microsoft Azure.

Met de tool Multipass van Canonical kunnen ontwikkelaars makkelijk een kleine clouduitrol op een workstation dat op Ubuntu draait simuleren. Zij kunnen hier bijvoorbeeld platforms en hypervisors mee testen als KVM in Linux, HyperKit op macOS en Hyper-V op Windows.

Functionaliteit

De nu uitgebrachte update brengt onder meer mogelijkheden voor het aanpassen van het RAM-gebruik, diskruimte en de CPU core voor vm’s op bestaande instances. Andere nieuwe functionaliteit omvat onder meer dat Windows-gebruikers Gen2 vm’s kunnen opstarten via Hyper-V replete met UEFI firmware-ondersteuning en secure boot.

Daarnaast kunnen mounts op het moment van lanceren worden gespecificeerd met behulp van multipass launch. In het geval van een cloud-init-optie kan een URL worden gebruikt tijdens de launch.

Gebruikers van macOS moeten wel oppassen, zo geeft Canonical aan. Versie 1.10 van Multipass is de laatste verse die werkt op macOS Mojave. Vanaf versie 1.11 is de minimumvereiste macOS Catalina of later.

Ubuntu Confidential VMs (CVMs) nu op Azure

Verder kondigt Canonical aan dat Ubuntu Confidential VMs (CVMs) nu algemeen beschikbaar zijn op Microsoft Azure. De technologie vormt een onderdeel van de Microsoft Azure DCasv5/ECasv5 series. Dese series draait op AMD-processors en is voorzien van Secure Encrypted Virtualization-Secure Nested Paging (SEV-SNP) functionaliteit.

