Dell Technologies en Red Hat lanceren drie gezamenlijke oplossingen voor OpenShift. De partners breiden hun langdurige samenwerking uit.

In de afgelopen 25 jaar lanceerde Dell Technologies meerdere hardware-oplossingen voor de software van Red Hat. In het huidige aanbod vind je Dell Ready Stack for OpenShift, een combinatie van servers en netwerkswitches die zijn ontworpen voor OpenShift, het Kubernetes-platform van Red Hat. Onlangs maakten de partners drie nieuwe vergelijkbare oplossingen bekend.

Dell Validated Platform for Red Hat OpenShift

Dell Validated Platform for Red Hat OpenShift is vanaf 30 september 2022 beschikbaar. Het platform is gericht op organisaties die servers van Dell in huis hebben en OpenShift willen uitrollen. De oplossing biedt richtlijnen voor de implementatie en configuratie van OpenShift op de hardware van Dell. “Klanten kunnen hun on-premises infrastructuur sneller up-and-running krijgen”, aldus de organisatie.

Dell APEX Containers for Red Hat OpenShift

De tweede oplossing, Dell APEX Containers voor Red Hat OpenShift, is vanaf begin 2023 beschikbaar voor organisaties in de Verenigde Staten. Klanten ontvangen een beheerde, on-premises infrastructuur voor OpenShift. De systemen draaien op de locatie van de klant, maar Dell zorgt voor updates, configuraties en onderhoud.

“De service zorgt ervoor dat klanten aan de behoeften van hun developers kunnen voldoen zonder dat ze hun eigen fysieke infrastructuur hoeven te bouwen en beheren”, legt Dell uit. De organisatie bevestigde dat de oplossing op een later moment buiten de Verenigde Staten beschikbaar wordt, maar gaf geen releasedatum mee.

OpenShift in hybride clouds

De derde oplossing heeft nog geen officiële naam, maar het doel staat in steen. Dell en Red Hat werken aan een gezamenlijke oplossing voor het beheer van OpenShift in hybride clouds. Volgens de organisaties maakt de oplossing het mogelijk om een consistente versie van OpenShift te implementeren in diverse locaties, van de public cloud tot de edge.

“Nauwe integraties zullen het voor organisaties makkelijker maken om applicaties eenmalig te ontwikkelen en overal te implementeren onder een gemeenschappelijk operationeel model”, aldus Dell. De organisatie verwacht de oplossing binnen 2023 te lanceren.

