Onderzoekers van Gartner constateren dat bedrijven steeds vaker techmedewerkers in dienst hebben die volledig op afstand werken vanuit het buitenland.

Een zeer ruime meerderheid van de ondervraagde bedrijven gaf in het onderzoek aan dat zij buitenlandse techmedewerkers in dienst hebben die hun werkzaamheden volledig op afstand uitvoeren en onder een speciaal contract werken.

Binnen deze bedrijven bestaat ongeveer 19 procent van het personeel uit dit soort ‘borderless’ medewerkers. Ook gaf bijna een derde van de respondenten aan dat hun bedrijf overweegt buitenlands techtalent in te huren dat vanuit hun eigen omgeving wil en kan werken.

Groeiende trend

Volgens de onderzoekers is de toename van dergelijke medewerkers een trend die zich in de afgelopen drie jaar heeft ontwikkeld. Vooral de pandemie heeft ertoe geleid dat steeds meer bedrijven techtalent uit het buitenland aan zich weten te binden. Wat eerst een uitzondering was, is inmiddels de normale gang van zaken.

Daarnaast speelt de schaarste van techtalent een rol, stellen de onderzoekers. Het oplossen van het gebrek aan geschikt techpersoneel staat inmiddels in de top drie van prioriteiten voor CIO’s. De arbeidsmarkt is vandaag de dag wereldwijd fluïde en de onderlinge competitie voor het aantrekken van lokaal talent verdwijnt. Vandaar dat bedrijven over de grens kijken om borderless talent in te huren in landen waarmee zij het meeste concurrentievoordeel kunnen behalen, aldus Gartner.

Favoriete landen

De onderzoekers keken verder naar welke landen onder Europese en Amerikaanse bedrijven aantrekkelijk zijn voor borderless talent. In de eerste plaats is dit voor beide regio’s India. Ook besteden Amerikaanse bedrijven graag werk uit aan Canada en het Verenigd Koninkrijk, twee Engelssprekende landen. Voor bedrijven in Europa is naast India het Verenigd Koninkrijk interessant.

Verder valt het de onderzoekers op dat Europese bedrijven vaak werknemers zoeken in andere EU-landen. Dit vanwege de gunstige voorwaarden die Europese bedrijven hebben voor het werven van borderless werknemers. De meest gezochte techtalenten zijn software engineers en applicatie-supportmedewerkers.

Haken en ogen van borderless personeel

De onderzoekers geven aan dat het inhuren van borderless personeel niet voor ieder bedrijf is weggelegd. Vaak hangt de inzet van dergelijke medewerkers af van hoe bedrijven ze kunnen faciliteren, bijvoorbeeld op administratief terrein, het omgaan met culturele verschillen en juridische zaken.

Verder blijkt uit het onderzoek dat nog maar de helft van de bedrijven voldoende rekening houdt met borderless werknemers in hun werkplekstrategie. Dit ondanks het feit dat bijna driekwart van de respondenten aangeeft dat er speciale voorzieningen voor hun borderless personeel nodig zijn.

Slechts de helft heeft voldoende collaboration- en productiviteitsoplossingen geïmplementeerd voor hun borderless medewerkers. Denk aan Microsoft 365 en Google Workspace.