GitHub heeft GPT-4 functionaliteit geïntroduceerd in Copilot, de assistent voor het schrijven van code. Met Copilot X kunnen ontwikkelaars sneller code schrijven, controleren en testen.

Volgens GitHub is Copilot X een uitgebreidere versie van zijn bestaande op AI gebaseerde code-assistent tool Copilot. Copilot wordt al door het GPT-3 model van OpenAI ondersteund, maar de nu doorgevoerde upgrade biedt ontwikkelaars meer functionaliteit. Hiermee kunnen zij de op AI gebaseerde code-assistent gedurende de hele ontwikkellevenscyclus gebruiken, zo is de gedachte.

Chat en Voice

De nieuwe assistent Copilot X wordt standaard ingebouwd in de interfaces van de code-editors Microsoft VS Code en Visual Studio. De tool maakt een chat window, GitHub Copilot Chat, beschikbaar waarin ontwikkelaars instructies kunnen invoeren voor de tool. Bijvoorbeeld om bugs op te sporen in een codestukje of om compleet nieuwe code te genereren.

Daarnaast wordt ook Copilot Voice geïntroduceerd waarmee ontwikkelaars via gesproken commando’s met de code-assistent communiceren. Hiermee kunnen zij niet alleen code ontwikkelen, maar bijvoorbeeld ook bepaalde secties van een bestand opvragen.

Pull-verzoeken

Copilot X biedt ook nieuwe functionaliteit voor pull-verzoeken. De GPT-4-functionaliteit laat ontwikkelaars een kort stukje code of tekst invoeren, waarna automatisch een gedetailleerde beschrijving wordt gegeven. Programmeurs kunnen vervolgens deze beschrijving bestuderen op bugs en daar waar nodig de code veranderen. Ook hierbij helpt Copilot X de taak te voltooien.

In de nabije toekomst moet deze functionaliteit worden uitgebouwd naar een soort ‘autocomplete’ dat meerdere lijnen code tegelijk kan genereren. Ook wordt functionaliteit ontwikkeld, waarbij de tool de in een pull-verzoek beschreven code scant en bepaalt of het wel voldoende is getest. Wanneer de tool ruimte voor verbetering vindt, genereert het automatisch de nog uit te voeren testen. Deze aanbevelingen kunnen weer door ontwikkelaars worden aangepast naar hun vereisten.

Doornemen technische info en CLI scripting

De komst van GitHub Copilot X zorgt er ook voor dat de tool kan worden ingezet voor het snel doornemen van technische informatie en het schrijven van command line interface (CLI)-zoekvragen. Via een chat window kunnen ontwikkelaars vragen stellen over een stukje code en op deze manier automatisch een antwoord naar boven halen uit technische documentatie.

De AI-tool wordt voor deze functionaliteit in het begin alleen getraind voor technische documentatie voor React, Azure Docs en MDN. De functionaliteit kan ook worden toegepast op de repositories en interne documentatie van klanten.

Voor CLI-verzoeken en vooral CLI scripting wil Copilot X ook het proces versimpelen. In plaats van moeilijke default syntax kunnen ontwikkelaars nu gewone natuurlijke tekst invoeren. Dit moet taken als het configureren van servers versnellen.

