Docker is nu populairder dan npm als meest gebruikte ontwikkelaarstool.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Stack Overflow-onderzoek naar de populariteit van tooling. Vooral onder gebruikers die graag dezelfde tools blijven gebruiken, scoort Docker hoog. Npm staat op de tweede plaats. In 2022 was de volgorde nog andersom.

Npm is weer wel de meest populaire tool onder programmeurs die starten met het leren van code. Dit vaak in combinatie met talen als JavaScript en Python.

Andere tooling

Onder async-tooling is markdown in opkomst en komt voor het eerst in de top drie. De belangrijkste tools in dit segment zijn Confluence op een tweede plaats, met een eerste voor Jira. Startende ontwikkelaars gebruiken het liefst GitHub Discussions, markdown, Jira en in veel mindere mate Confluence.

Phoenix is het meest geliefde web framework, Rust de meest bewonderde taal.

Overige ontwikkelingen

Het onderzoek van Stack Overflow constateerde ook dat ontwikkelaars steeds meer online leren en informatie opzoeken. Wel zijn leerkosten door de inflatie het afgelopen jaar toegenomen.

Daarnaast is onder ontwikkelaars ook het gebruik van AI-tools verder toegenomen. Ongeveer 70 procent van de respondenten geeft aan dat zij dit jaar dit soort tooling in hun ontwikkelproces gaan gebruiken. Verder is 42 procent van de huidige ChatGPT-gebruikers voor ontwikkelwerk van plan volgend jaar ook te kijken naar Google Bard en Bing AI.

