ChromeOS krijgt steeds meer een modernere look & feel, zo blijkt uit de laatste informatie over het design van het besturingssysteem. Het nieuwe design zou beschikbaar komen in versie 117 van het besturingssysteem.

Volgens de techwebsite 9to5google krijgt ChromeOS steeds meer een moderne uitstraling. De uiteindelijke uitstraling zal hierbij een mix zijn tussen het besturingssysteem ChromeOS zoals we het nu kennen en die van Google’s mobiele besturingssysteem Android.

Material You en Google Tasks widget

Voor deze uitstraling wordt in het instellingen-menu de tab Material You toegevoegd. Hiermee kunnen gebruikers bepalen hoe de verschillende sidebar tabs werken. In de huidige presentatie worden deze tabs simpel als shortcuts gebruikt en wordt alles in een lange lijst gepresenteerd. Het nieuwe design verzamelt instellingen onder overkoepelende secties.

Naast de nieuwe Material You-tab komt ook een nieuwe Google Tasks-widget beschikbaar. Deze widget verschijnt naast de kalender en is dus te vinden door de tijd aan te tikken. De functie geeft de mogelijkheid to-do-lijstjes te maken op een Chromebook en heeft naast persoonlijke lijstjes ook plaats om taken voor school of werk te noteren onder een eigen tab.

Verder zouden nog features als geüpdatete media controls en een nieuwe welkomstintroductie op de planning staan.

ChromeOS versie 117

De nieuwe eigenschappen zijn nu al ‘onder de radar’ beschikbaar in ontwikkelversies van ChromeOS. Meer concreet staan ze op de lijst voor ChromeOS 117, maar het is nog onduidelijk wanneer ze voor iedereen beschikbaar komen.

Lees ook: ChromeOS wrikt zich lost van Chrome-webbrowser