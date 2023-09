Retool voegt de Retool AI-suite toe aan zijn low-codeplatform. Hiermee kunnen gebruikers makkelijker op AI gebaseerde apps en workflows maken.

Volgens Retool willen veel bedrijven graag AI inzetten voor eigen apps, vooral voor het bevragen en beredeneren van de eigen data. Zij kunnen hierover zelf data in zoekvragen toevoegen voor meer context, maar dat is vaak een ingewikkelde en dure optie

Ook hebben zij vaak moeite met het zelf ontwikkelen van LLM (AI)-modellen en willen daarvoor het liefst een bestaand model fine tunen met eigen data. Volgens Retool is dit echter ook geen goede optie en kan de data bovendien snel verouderen.

Introductie Retool AI

Retool introduceert zijn eigen AI-suite Retool AI om klanten beter te helpen. De verschillende oplossingen stellen klanten in staat snel op basis van verschillende LLM’s AI gebaseerde applicaties of workflows te ontwikkelen. Ook kunnen deze tools connecties maken met databases en API’s van andere leveranciers en veilig eigen zakelijke logica en prompts schrijven.

Bouwstenen

De Retool AI-suite bestaat uit verschillende bouwstenen die het gehele AI-ontwikkeltraject voor apps en workflows begeleiden. Retool Vectors, een gehoste vector storagedienst, is de basis. De dienst, die het ‘brein ’vormt van alle AI-werkzaamheden voor Retool, kan weer worden gekoppeld aan AI Actions. Dit zijn voorgebouwde componenten die met diverse LLM ‘s interacteren.

Vervolgens kunnen deze gecombineerde bouwstenen weer worden toegepast in Retool Workflows voor het aanmaken van API’s. Retool Workflows is de backend automatiseringsengine van de low-code-aanbieder.

Verder helpt de code-assistent Ask AI met het sneller ontwikkelen van applicaties door specifieke SQL- of JavaScript-code te maken die ‘aware’ is van de context in de betreffende applicatie.

Retool AI is per direct beschikbaar.

