TypeScript 4.3 richt zich op write types en template string type

Microsoft heeft versie 4.3 van TypeScript uitgebracht. Onder de nieuwe features bevinden zich onder meer aparte write types en zogenoemde ‘template string type’-verbeteringen.

TypeScript is een open-source programmeertaal op basis van JavaScript. De programmeertaal voegt onder meer syntax toe aan static types. In versie 4.3 is de taal vanzelfsprekend weer verder uitgebreid met nog meer mogelijkheden. Met zogenoemde seperate write types kunnen ontwikkelaars types aanwijzen voor het lezen en schrijven naar bronnen. TypeScript gebruikt alleen het ‘read type’ wanneer het zich afvraagt hoe twee bronnen met dezelfde naam tot elkaar verhouden. ‘Writing type’s worden alleen overwogen wanneer direct naar een bron wordt geschreven.

Andere toegevoegde functionaliteit in versie 4.3 van TypeScript is de komst van een ‘overide’ keyword. Hiermee kunnen ontwikkelaars het probleem oplossen wanneer een gebruiker het niet duidelijk kan maken of zij een nieuwe methode willen toevoegen of een bestaande willen overschrijven. De nieuwe ‘noImplicitOverride’ flag zorgt ervoor dat er een error-melding komt wanneer een methode wordt overschreven van een ‘superclass’ tenzij een overide keyword wordt gebruikt. Een stukje extra bescherming dus.

Template strings

Daarnaast zijn er nieuwe ‘template strings’-verbeteringen in de geüpdatete versie doorgevoerd. TypeScript handelt nu het werk af dat moet bewijzen of ieder deel van een template string wel of niet succesvol matcht. Ontwikkelaars kunnen hierdoor nu template strings met verschillende substituties samenvoegen, terwijl TypeScript automatisch uitzoekt of zij bij elkaar passen.

Overige verbeteringen

Verder heeft versie 4.3 van de open-source programmeertaal nog verbeteringen gekregen op het gebied van onder meer zogenoemde ‘ConstructorParameters’ types, always-truthy promise checks, static index signatures en. tsbuildinfo-omvangverbeteringen. Ook zijn nog onder meer lazier calculations in ‘–incremental’ and ‘–watch’ compilations, import statement completions en editor-ondersteuning voor @link tags aan de laatste update van TypeScript toegevoegd.

