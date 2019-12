Rusland test eigen interne internet

Rusland heeft met succes een reeks tests uitgevoerd om het land los te koppelen van het internet. Het doel was om te onderzoeken of de nationale internetinfrastructuur, RuNet, kan functioneren zonder toegang tot het globale DNS-systeem en externe internet.

De tests werden recent uitgevoerd door Russische overheidsinstellingen, lokale internetproviders en Russische internetbedrijven. Tijdens de experimenten werd al het internetverkeer met succes intern omgeleid.

Meer technische details werden niet bekendgemaakt. De Russische overheid laat in haar communicatie alleen maar weten dat het verschillende ontkoppelingsscenario’s heeft getest, waaronder de simulatie van een vijandige cyberaanval vanuit het buitenland.

Russisch intranet

“Over het algemeen bleken zowel autoriteiten als telecombedrijven voorbereid te zijn om effectief te reageren op mogelijke risico’s en bedreigingen, en de werking van het internet en het uniforme telecommunicatienetwerk in Rusland te waarborgen, citeert ZDNet Alexei Sokolov, plaatsvervangend hoofd van het Russische ministerie van Digitale Ontwikkeling, Communicatie en Massamedia.

Rusland brengt sinds enkele jaren alles in stelling om een eigen Russisch internet uit te rollen, van het aannemen van relevante wetgeving tot het aanpassen van de lokale internetinfrastructuur.

Zo werd vorige maand nog wetgeving aangenomen die de Russische overheid de macht geeft om het land van de rest van het internet af te koppelen op basis van redenen voor nationale veiligheid, zonder dat verdere uitleg nodig is.

Censuur

Hoewel Rusland de nadruk legt op veiligheid en het afweren van cyberaanvallen, is het niet zo vergezocht dat RuNet het land ook meer controle geeft over de toegang tot informatie en internetcommunicatie van de Russische burgers. De analogie met het intranet van China is snel gemaakt.

“Dat zou internetproviders en telco’s ertoe brengen om het internet binnen hun grenzen te configureren als een gigantisch intranet, net als een groot bedrijf”, vertelt professor Alan Woodward, computerwetenschapper aan de Universiteit van Surrey, aan de BBC over de implementatie van RuNet.

“Autoritaire landen die willen controleren wat burgers te zien krijgen, kijken steeds vaker naar wat Iran en China reeds hebben gedaan”, gaat de professor verder. “Het betekent dat mensen geen toegang hebben tot een dialoog over wat er in hun eigen land aan de hand is, ze worden binnen hun eigen bubbel gehouden.”