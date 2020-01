Aruba verbetert SD-Branch-oplossing

De SD-Branch-oplossing van Aruba krijgt een verbetering. De software krijgt onder andere management en security upgrades. Met deze update neemt het bedrijf stappen om de veiligheid van zijn branche-officenetworking pakket te versterken voor klanten die veel branch-sites hebben. Ook maakt de verbetering het beheer van deze netwerken meer gestroomlijnd en eenvoudiger.

Het bedrijf verbetert de SD-Branch software onder andere met op identiteit gebaseerde aanvalsdetectie en inbraakbeveiliging. Daarnaast zijn er verbeteringen aan de SD-WAN Orchestrator. Hiermee wordt het makkelijker om beveiligingsfuncties op een grote schaal toe te passen.

De SD-Branch-software van Aruba draait op de Aruba Branch Gateways en kent diverse functies zoals een firewall die LAN, WAN en WiFi netwerken ondersteunt, segmentatie, en integratie met de ClearPass policy-management software van het bedrijf en zijn cloud-gebaseerde pakket Aruba Central.

Verbeterde retailsoftware

Met de update van de SD-Branch software verbetert Aruba de gebruikerservaring voor de retailsector. Het bedrijf geeft aan dat deze verbeteringen het makkelijker moeten maken voor retailers met beperkte IT-middelen. Dankzij de verbeterde software kunnen zijn eenvoudiger op grote schaal branche netwerken beveiligen, managen en problemen oplossen.

Volgens Aruba zijn de updates vooral gericht om het snelgroeiende aanvalsoppervlak aan te pakken waar veel organisaties mee te maken hebben. Het bedrijf heeft al lange tijd een zero-trust-filosofie. Deze is gebouwd op een beleidsmotor, trust broker, dynamische verkeerssegmentatie en het real-time monitoren van bedreigingen. Met de verbetering van de software, wordt dit verder uitgebreid. Dat gebeurt door middel van inbraakdetectie en -preventie, gebouwd op de ClearPass Policy Manager en Policy Enforcement Firewall van het bedrijf.

Ontwikkeling in de markt

De aankondiging van Aruba is hangt samen met een grotere verandering in de markt. Nu de inzet van SD-WAN uitbreidt, denken bedrijven meer na over het geheel van de netwerk- en beveiligingsfuncties die ze nodig hebben. Een versterkte beveiliging wordt steeds belangrijker. Als bedrijven meerdere netwerk- en beveiligingsfuncties toepassen, wordt dit een SD-Branch. Er wordt verwacht dat meer SD-WAN aanbieders hun beveiliging en netwerkfuncties gaan verbeteren, wat zorgt voor een nieuwe SD-Branch markt.

Lees ook ons achtergrondverhaal over Aruba Central en Clearpass Device Insight