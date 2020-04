Fusie T-Mobile en Sprint van 26,5 miljard dollar afgerond

De fusie van de twee grote telecomproviders T-Mobile en Sprint is rond. Woensdag meldde T-Mobile US Inc. dat de fusie nu officieel is en Sprint Corp vanaf 1 april onderdeel is van T-Mobile. Het is twee jaar geleden dat de bedrijven aankondigde samen te gaan.

Met de deal is 26,5 miljard dollar (24 miljard euro) gemoeid. Na de aankondiging van de fusie stapte de staten New York en Californië naar de rechter. De staten waren bang dat de concurrentie zou afnemen en prijzen zouden stijgen voor consumenten. In februari dit jaar wees de rechter de bezwaren af en mochten T-Mobile en Sprint gaan fuseren.

Voor de fusie was T-Mobile de derde telecomprovider in de Verenigde Staten. Sprint was de vierde. Samen hebben de bedrijven circa 140 miljoen klanten.

Mike Sievert van T-Mobile wordt de nieuwe CEO van het bedrijf. Hij volgt John Legere op. De focus van T-Mobile zal de komende tijd liggen op het ontwikkelen en uitrollen van 5G-netwerken in de Verenigde Staten. Het bedrijf streeft ernaar om voor 2026 5G beschikbaar te maken voor 97 procent van alle Amerikanen.

Het is de vraag of dit lukt, want door de gevolgen van het coronavirus dreigt de uitrol van 5G vertraging op te lopen.

Tip: T-Mobile en Sprint willen met fusie druk opvoeren op concurrenten