Nvidia neemt Cumulus Networks over voor onbekend bedrag

Nvidia maakt bekend dat het Cumulus Networks overneemt. De startup is gespecialiseerd in een Linux-besturingssysteem gericht op datacenter switches. Het is niet bekend hoeveel Nvidia heeft neergelegd voor de overname.

Cumulus Networks werd opgericht in 2010 en werd gefinancierd door investeerders als Sequoia Capital en Andreessen Horowitz. Culumus levert aan onder andere NASA en PayPal.

De overname heeft alles te maken met de eerdere overname van Mellanox Technologies door Nvidia. De leverancier van netwerkapparatuur levert systemen met het systeem van Cumulus. Op deze manier is Nvidia niet meer afhankelijk van een andere partij voor het leveren van het besturingssysteem voor de netwerkapparatuur. Met de overname van Mellanox Technologies was een bedrag van 6,9 miljard dollar (6,4 miljard euro) gemoeid.

In een blogpost schrijft Nvidia’s vice president, Amir Katz, dat de overname ervoor zorgt dat de volledige networking stack nu beter geoptimaliseerd kan worden met de analytische tools van Cumulus. “De mogelijkheid om nu te kunnen innoveren over de hele stack, zorgt ervoor dat we op grote schaal kunnen werken aan een software-defined datacenter”, aldus Katz.

De switches van Broadcom maken ook gebruik de software van Cumulus. Nvidia heeft niets bekendgemaakt over wat er zal gebeuren met de levering van Cumulus software aan de fabrikant.