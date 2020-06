Dell lanceert robuuste versie van VxRail voor extreme omgevingen

Dell Technologies lanceert een rugged (robuuste) uitvoering van zijn hyper-converged VxRail-systeem. Hiermee wil het bedrijf een high-performancesysteem leveren aan edge-omgevingen voor de olie- en gasindustrie en de productiesector.

Deze rugged versie van VxRail wordt de D-serie genoemd. Het systeem is compact en ontworpen voor edge-omgevingen. Daarnaast is het systeem schokbestendig tot 40G, blijft het operationeel tot 15.000 feet (zo’n 4.572 meter) en is het bestendig tegen extreme temperaturen. De D-serie wordt aangedreven door Intel Xeon-processoren van de tweede generatie en kent een 1U-vormfactor.

De Dell EMC VxRail D Series is hiermee ideaal voor zware omgevingen zoals in de olie- en gasindustrie of in vliegtuigen of schepen. VxRail is het hyper-converged systeem van Dell Technologies dat samen met dochteronderneming VMware wordt ontwikkeld.

Nieuwe VxRail E-series

Het bedrijf lanceert ook de Dell EMC VxRail E series, een VxRail-systeem met AMD Epyc-proccesoren in een 1U-vormfactor. Dit systeem is bedoeld voor datacenters met beperkte ruimte en edge-implementaties. Daarnaast voegt het bedrijf ook Intel Optane Persistent Memory en Nvidia GPU opties toe aan het systeem. De E-serie biedt hoge prestaties in een single-socket model en is een ideale optie voor database, ongestructureerde data, virtual desktop infrastructure (VDI) en high-performance computing (HPC) workloads. Het systeem is beschikbaar met NVMe, all-flash of hybride opslagconfiguraties.

VMware-updates

Dell heeft ook de VxRail software geüpdatet om aan te sluiten bij de recente ontwikkelingen in VMware. VxRail wordt al geruimte tijd gezamenlijk ontwikkeld door Dell EMC en VMware. De nieuwe software-updates brengen veel voordelen met zich mee waaronder minder nodes voor configuratie, VMware Cloud Foundation op VxRail en ondersteuning voor Kubernetes.

De VxRail D-series en de E-series zijn per direct beschikbaar. Volgens CRN kost de D-serie, met een cluster van 3 nodes, 20.000 dollar (17.800 euro).